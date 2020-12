COVID-19: le Québec dépasse les 1500 nouveaux cas

C’est un nouveau triste record battu par le bilan quotidien aujourd’hui avec 1514 nouveaux cas de COVID-19 au Québec. Un chiffre encore jamais atteint dans la province depuis le début de la crise sanitaire.

Au niveau des régions, Montréal enregistre le plus de nouveaux cas de la province avec 386 cas, suivi de la Montérégie avec 191 et de la Capitale-Nationale avec 186.

Près de 145 062 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Hier le premier ministre François Legault a avisé qu’il prendra une décision sur la tenue ou non de rassemblements pour Noël d’ici le 11 décembre.

Ce matin, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a annoncé que les magasins et centres commerciaux devront limiter les entrées de leurs clients en fonction de leur superficie dès vendredi. Des amendes et des fermetures sont à prévoir pour les contrevenants.

43 décès supplémentaires viennent s’ajouter au funeste bilan, dont 9 sont survenus dans les dernières 24 heures, 29 entre le 25 et le 30 novembre et 5 avant le 25 novembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7125 décès, deux décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les hospitalisations continuent d’augmenter avec 21 nouvelles entrées au cours de la dernière journée pour un cumul atteignant 740. Le nombre de personnes aux soins intensifs augmente de 1 et passe à 99 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 30 novembre, ceux-ci s’élèvent à 27 373 pour un total de 3 945 072 tests.

1009 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 30 novembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3399 cas (2665 élèves et 734 membres du personnel).

Ce sont près de 14 430 personnes qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Parmi ces personnes, le ministère en dénombre 11 031, soit une augmentation de 449 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 9018 élèves et 2013 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est reparti à la hausse avec 60 nouvelles fermetures pour un total de 1078. Cinq écoles restent fermées ou partiellement fermées selon le ministère.

Si ce sont près de 2105 écoles qui ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1096 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 4 et repasse à 1009 écoles.