COVID-19: les nouveaux cas continuent d’augmenter au Québec

1842 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au Québec dans les dernières 24 heures. C’est le deuxième chiffre le plus élevé qu’ait connu la province depuis le début de la crise sanitaire.

Montréal enregistre le chiffre très élevé de 648 infections. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 207, la Capitale-Nationale avec 193 et la région de Laval avec 134.

Près de 158 310 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Ce matin lors d’un point presse le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a réaffirmé que selon lui, fermer les restaurants était la bonne décision à prendre. La veille, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a confirmé en commission parlementaire que sa recommandation était de laisser ces pans de l’économie ouverts .

Santé Canada a donné son feu vert hier en approuvant le vaccin de Pfizer/BioNTech. La campagne de vaccination pourra débuter dès la semaine prochaine. Québec a admis mercredi être «en train de regarder» les options pour exiger des preuves de vaccination afin d’être autorisé à faire certaines activités.

Le bilan humain continue de s’alourdir avec 33 décès supplémentaires, dont 8 sont survenus dans les dernières 24 heures, 18 entre le 3 et le 8 décembre, 5 avant le 3 décembre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7382 décès, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les nouvelles hospitalisations augmentent légèrement dans ces dernières 24 heures avec 4 nouvelles entrées pour atteindre un cumul de 848. Le nombre de personnes aux soins intensifs lui diminue de 8 pour un total de 113 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 8 décembre, ceux-ci s’élèvent à 35 950 pour un total de 4 199 609.

1140 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 8 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 4238 cas (3320 élèves et 918 membres du personnel).

Ce sont près de 16 886 personnes (+438) qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 12 648, soit une augmentation de 271 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 10 367 élèves et 2281 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en très forte hausse avec une augmentation de 42 pour un total de 1239 classes. Le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées baisse et passe à 8 selon le ministère.

Ce sont près de 2237 écoles qui ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1097 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 38 et passe à 1140 écoles.