COVID-19: les nouveaux cas restent stables au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec reste stable avec 1053 infections, le même chiffre que la veille.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 265 579 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 242 692 sont considérées comme rétablies.

Face à la baisse des cas et des hospitalisations observés ces dernières semaines, le gouvernement de François Legault a annoncé hier un allégement des mesures sanitaires dans la province avec notamment la réouverture des commerces non essentiels ou des musées.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province avec 494 cas depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 148 cas, la région de Laval avec 93 cas ou encore la région Chaudière-Appalaches avec 63 cas.

Une légère baisse des hospitalisations (-4) amène le cumul à 1106 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui de 1 pour un cumul de 177.

Le Québec enregistre dans le même temps 37 décès supplémentaires, dont 9 sont survenus dans les dernières 24 heures, 18 entre le 27 janvier et le 1er février, 9 avant le 27 janvier et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 9899 décès depuis le début de la crise sanitaire.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 1 février à 25 319 pour un total de 5 950 146 tests.

590 doses ont été administrées hier pour un total de 241 546 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 256 625 doses ont été reçues. L’objectif du gouvernement reste d’atteindre les 1,3 million de vacciné dans la province avant le 31 mars.

Face aux incertitudes et aux retards en provenance des laboratoires européens, le gouvernement Trudeau a annoncé hier la production prochaine de millions de vaccins au Canada et notamment à Montréal.

1066 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 1er février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2830 cas dans le réseau scolaire de la province (2318 élèves et 512 membres du personnel).

Sur les 5970 cas positifs rapportés au 1er février, près de 3140 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 augmente de 130 et passe à 1138.

Depuis le 5 janvier 2021, 1574 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 8 sont fermées ou partiellement fermées. 508 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 46 pour un cumul de 1066 écoles.

Hier lors d’un point presse, le ministre de l’Education Jean-François Roberge a confirmé que la semaine de relâche aura bel et bien lieu aux dates prévues début mars.