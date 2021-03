COVID-19: le Québec repasse le cap des 1000 nouveaux cas

Le Québec a repassé le cap des 1000 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. Ce sont 1009 nouvelles infections qui sont rapportées samedi. On recense aussi 481 hospitalisations, une donnée qui reste stable par rapport à la veille. Quelque 108 personnes sont aux soins intensifs, soit sept de moins que vendredi. Par ailleurs, on déplore huit nouveaux décès.

Depuis le début de la pandémie, un total de 307 394 personnes ont été infectées par la COVID-19. De ce nombre, 289 132 personnes se sont rétablies.

Sur les huit nouveaux décès rapportés samedi, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq autres entre le 20 et le 25 mars et un autre décès s’est produit avant le 20 mars.

On rapporte également que 31 411 prélèvements ont été réalisés le 25 mars.

Dans un Tweet publié samedi matin, le Collège des médecins du Québec a demandé au gouvernement Legault de reconsidérer l’allègement des mesures sanitaires, pour tenir compte des signaux d’alarme et de l’avis de nombreux experts.

Ayant reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, le premier ministre québécois François Legault s’est dit préoccupé par la situation épidémiologique, vendredi. M. Legault a reconnu que la province était peut-être dans le début d’une troisième vague.

En matinée, vendredi, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) affirmait que les Québécois ne suivent plus aussi bien les règles sanitaires, et que, par conséquent, le nombre de cas de variants menace d’exploser.

Réseau scolaire

En date du 25 mars, on comptait 2330 cas positifs confirmés présentement actifs dans le réseau scolaire, soit 1914 élèves et 416 membres du personnel. Quelque 12741 cas positifs confirmés se sont rétablis et ont effectué un retour à l’école, soit 137 de plus que la veille.

Un cumul de 1178 classes sont fermées, soit 293 de plus que la veille. Trente-sept écoles sont fermées partiellement ou complètement. Un total de 1267 écoles ne comportent plus de cas actifs depuis 14 jours.