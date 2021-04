COVID-19: les variants se propagent rapidement au Canada

Le variant P1 de la COVID-19, qui a été identifié pour la première fois au Brésil et qui a le potentiel de réduire l’efficacité de certains vaccins approuvés pour utilisation au Canada, se propage rapidement au pays.

C’est ce qu’a laissé savoir le premier ministre Justin Trudeau mardi alors qu’il tenait un point de presse au sujet de la situation entourant la COVID-19.

Il était accompagné de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et de l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

En une semaine, le nombre de cas du variant P.1 est passé de 460 à 857 dans l’ensemble du pays.

La majorité de ceux-ci ont été recensés en Ontario et en Colombie-Britannique. À l’instar du Québec, ces deux provinces ont pris le choix de prendre des mesures plus strictes pour freiner la montée en flèche des cas.

Des récentes données probantes indiquent que les vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces contre le variant P1, ce qui rend le contrôle de sa propagation encore plus important, a expliqué Dr Howard Njoo.

En effet, on pense que la variante P.1 est plus transmissible et capable d’échapper à l’immunogénicité antérieure – ou de réinfecter des personnes qui ont déjà été infectées.

Le variant britannique dominant

Par ailleurs, le variant britannique B117 est dominant parmi les cas de variants.

En effet, parmi 15 000 cas de variants au Canada, il représente plus de 90% des infections. Il «a probablement remplacé le virus initial à certains endroits», a laissé savoir le Dr Howard Njoo.

De plus, le variant britannique B117 augmente les risques de maladies graves et de décès.

Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation de préoccupante. «Les hospitalisations augmentent, les lits aux soins intensifs se remplissent, les variants se répandent et même les personnes qui s’étaient convaincues qu’elles n’avaient pas à s’inquiéter tombent malades», a-t-il déclaré.

Hausse des hospitalisations chez les jeunes

Les variants plus contagieux augmentent la propagation épidémiologique. «L’augmentation des cas graves et critiques exercent une forte pression sur le système de santé dans de nombreuses régions», a indiqué la Dre Theresa Tam.

La semaine dernière, une moyenne de presque 2400 personnes infectées à la COVID-19 étaient traitées dans les hôpitaux chaque jour. Cela inclut plus 780 personnes aux soins intensifs, représentant une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente.

Un bon nombre des personnes hospitalisées sont des jeunes adultes, a précisé Dre Tam. «Ceci est un rappel que la COVID-19 peut affecter les personnes de tous âges et que des maladies graves peuvent survenir à n’importe quel âge», a-t-elle ajouté.

Livraisons de vaccins

La propagation rapide des variants ajoute une nouvelle urgence à la course aux vaccins.

Lundi, le Canada a atteint le jalon des 10 M de doses livrées aux provinces et aux territoires. «On n’a pas seulement atteint notre objectif pour mars, on l’a largement dépassé», s’est félicité Justin Trudeau

À partir de maintenant, les doses vont continuer d’arriver de plus en plus vite, a-t-il assuré. «Ce mois-ci et le mois prochain, nous allons recevoir plus d’un million de doses par semaine de Pfizer seulement, en plus des livraisons de Moderna et AstraZeneca», a ajouté M. Trudeau.

Plus tard ce mois-ci, Janssen doit aussi commencer à livrer son vaccin au Canada.

Le gouvernement fédéral livre en moyenne un million de doses par semaine aux provinces et aux territoires qui se chargent ensuite de les administrer.

Or, le premier ministre Justin Trudeau a laissé savoir que son gouvernement pourra leur fournir «des ressources additionnelles ou de l’aide additionnelle» si les provinces en ont besoin.

Justin Trudeau doit d’ailleurs s’entretenir avec tous les premiers ministres des provinces mercredi.