COVID-19: 1106 nouveaux cas et baisse des hospitalisations

Le Québec rapporte 1106 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie, une donnée en légère hausse par rapport à la veille (+63). Pour une troisième journée d’affilée, les hospitalisations sont en baisse avec une diminution de 22 pour un total de 662. Quelque 181 personnes sont aux soins intensifs, soit une augmentation de neuf par rapport à la veille.

Les travailleurs de la santé ont administré 83 628 doses de vaccin, soit 82 080 doses dans les dernières 24 heures et 1 548 doses avant le 23 avril, pour un total de 2 763 535. Un total de 3 066 969 doses ont été reçues.

Québec déplore 13 nouveaux décès, mais un total de neuf est annoncé en raison de quatre décès non attribuables à la COVID-19. Trois décès sont survenus au cours des 24 dernières heures, sept autres se sont produits entre le 17 et le 22 avril ainsi que trois autres avant le 17 avril.

La région de Montréal demeure la plus touchée pour ce qui est des nouveaux cas avec 291. Chaudière-Appalaches (146), la Montérégie et la Capitale-Nationale sont les autres régions les plus touchées avec 139 nouvelles infections chacune.

Variants

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte de son côté une augmentation de 822 nouveaux cas de variants pour confirmés par criblage (pour un cumul de 26 585 cas).

L’INSPQ rappelle toutefois qu’avec la hausse du nombre de cas, il n’est plus possible, pour certains laboratoires, de cribler systématiquement tous les tests positifs à la COVID-19. Cela fait en sorte que les nombres présentés de cas de variants peuvent être sous-estimés.

Entreprise mercredi, l’opération de vaccination sans rendez-vous à Montréal pour les personnes âgées de 45 ans et plus a été couronnée de succès alors que toutes les doses du vaccin AstraZeneca disponibles ont été écoulées.

Par ailleurs, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé, vendredi, l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes de 30 ans et plus «qui ne présentent pas de contre-indications».

De son côté, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé a annoncé prendre acte de la décision du CCNI mais a également rappelé que le Québec continue de se fier au Comité sur l’immunisation du Québec.

Pfizer

On apprenait vendredi que le Canada a conclu une entente avec Pfizer pour l’achat de 65 millions de doses de vaccin pour 2022 et 2023.

L’année prochaine, le Canada recevra 35 millions de doses, puis 30 millions de plus l’année suivante. Des options de prolongation prévues dans l’entente permettront aussi d’atteindre un total de 120 millions de doses en 2024, si toutes les options sont exercées.

La ministre fédérale des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand a indiqué en conférence de presse que cette entente offrirait aux Canadiens «une souplesse» pour les protéger contre les variants à venir.

Réseau scolaire

Le ministère de l’Éducation a mis à jour ses données pour le réseau scolaire en date du 22 avril. Dans le plus récent bilan de la pandémie, Québec fait état de 3763 cas positifs confirmés présentement actifs dans le réseau, soit 3120 élèves et 643 membres du personnel. La veille, on rapportait 3763 cas.

Sur 21939 cas positifs rapportés avec diagnostic, 18176 personnes se sont rétablies et sont de retour à l’école. Depuis le 12 mars, on note 745 cas confirmés de variants (+13) et 1373 (+35) cas présomptifs.

Quelque 1166 écoles ne présentent plus de nouveaux cas depuis 14 jours. Un total de 1222 écoles comptent des cas positifs actifs rapportés avec diagnostic, soit six de moins que la veille.

Un cumul de 462 écoles sont fermées ou partiellement fermées. Quelque 9924 classes sont fermées, 177 de moins qu’au précédent bilan du gouvernement.