Le vaccin disponible pour tous d’ici deux semaines

La vaccination va s’ouvrir graduellement à tous les groupes d’âge, dès le 30 avril, annonce le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’un point de presse sur la COVID-19 et la vaccination au Québec.

Au cours des prochains jours, des plages horaires vont s’ouvrir pour les groupes d’âges hors ceux prioritaires.

«Après avoir ouvert la vaccination à l’ensemble des groupes prioritaires, nous sommes enfin en mesure d’amorcer la prise de rendez-vous pour le reste de la population adulte. Il s’agit d’une excellente nouvelle.» – Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

M.Dubé se dit capable de donner une dose à tous les québécois d’ici le 24 juin et d’atteindre la cible ministérielle de vacciner 75 % de la population (âgée de 18 ans et plus) qui le souhaite. «Il n’y a plus aucun doute», s’est-il exprimé.

Le calendrier établi par le ministère de la santé est le suivant:

30 avril pour les 50-59 ans

3 mai pour les 45-49 ans

5 mai pour les 40-44 ans

7 mai pour les 35-39 ans

10 mai pour les 30-34 ans

12 mai pour les 25-29 ans

14 mai pour les plus de 18 ans

L’objectif est que la vaccination soit ouverte à tous d’ici le vendredi 14 mai avec la dernière catégorie d’âge, c’est-à-dire les plus de 18 ans.

«C’est un grand jour pour le Québec. Le ciel commence à se dégager et on entrevoit les rayons du soleil», a imagé le ministre de la santé.

Pour faire face à cette ouverture massive de la vaccination, Christian Dubé, annonce que le nombre total de doses prévues jusqu’au 31 mai est de 2 517 080. Dès lundi, une dizaine d’entreprises pourront participer à la campagne de vaccination, le ministre indique aussi que les pharmacies obtiendront plus de doses très prochainement.

Avec déjà 12 000 vaccinateurs, le ministre se dit ouvert à à accueillir d’autres personnels de vaccination et cible particulièrement les étudiants avec l’été arrivant.

Les populations de 45 ans et moins n’auront pas accès aux doses d’AstraZeneca et Johnson et Johnson car ceux-ci ne sont pas encore approuvés au Québec. Les deux autres options sont Moderna et Pfizer pour ces catégories.

Toutefois, l’avancement de la vaccination n’est pas signe de déconfinement. «L’étude d’un déconfinement est prématurée, des discussions sont en cours. C’est sûr qu’au fur et à mesure que la vaccination avance, on pourra présenter un plan de déconfinement», explique M.Dubé.

Plus de détails à venir …