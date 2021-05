Le juge John Gomery est mort à l’âge de 88 ans

L’ancien juge John Gomery est mort dans la nuit de mardi à l’âge de 88 ans. Il avait notamment présidé la commission d’enquête sur le scandale des commandites.

Sa fille a rendu hommage à ce «géant», cet «homme extraordinaire» et ce «superbe père» sur les réseaux sociaux.

I said goodbye to my dad tonight. He was a giant, an extraordinary man and a superb father and my heart and whole body aches now that he’s gone. @ Westmount, Quebec https://t.co/RJwhdwCQgp

— Liz Gomery (@LizGomery) May 19, 2021