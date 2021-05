Montréal et Laval restent en zone rouge

Cinq régions restent en zone rouge et sous surveillance dont la région de Montréal a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’un point de presse sur la situation sanitaire au Québec, mardi.

Après des discussions avec la Santé publique, le premier ministre veut rester prudent pour Montréal et Laval et le changement de palier devrait se réaliser «dans une semaine», promet François Legault. «Les chiffres à Montréal et Laval vont dans le bons sens mais c’est plutôt la tendance que l’on regarde. Les bon résultats sont trop récents», explique le Dr Horacio Arruda.

«Les chiffres sont bons, la tendance est bonne, les nouveaux cas baissent. Le Québec reste premier pour le pourcentage de vaccination avec une première dose. Les Québécois de tous les âges répondent à l’appel.» – François Legault, premier ministre du Québec

Questionné sur la fin de l’état d’urgence, le premier ministre vise la date de la fin août. «Dans cette mesure spéciale, il y a toutes les règles sanitaires de port du masque et de la distanciation. On peut envisager la fin de ces mesures en fonction du plan de déconfinement (fin août).»

Le premier ministre est accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda.

Déconfinement graduel

En ce lendemain de la Journée nationale des patriotes, les quelque 535 000 adolescents du Québec de 12 à 17 ans vont pouvoir bénéficier de plages horaires les soirs et fins de semaine pour l’effort de vaccination. Les rendez-vous sur Clic-Santé sont accessibles pour les centres de vaccination.

Le ministère prévoit aussi un mode de vaccination en milieux scolaires durant les semaines du 7 et du 14 juin. Le modèle n’est pas encore établi mais «cela peut prendre la forme de sortie scolaire vers des sites de vaccination ou comme en CHSLD, des équipes de santé pourront se déplacer», précise Daniel Paré, le directeur de la campagne de vaccination au Québec.

Dès le 28 mai, le couvre-feu sera levé partout au Québec. Se trouver à l’extérieur entre 21h30 et 5h ne sera plus interdit. De plus, à cette même date, les terrasses des restaurants rouvriront et les déplacements inter régions seront possibles.

