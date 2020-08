Dans cette nouvelle rubrique On boit quoi?, on présente les 5 coups de cœur de la rédaction. De quoi se rincer le gosier toute la fin de semaine!

Charlevoyou Eau-de-vie de Petit-lait

Le vignoble de Maurice Dufour a vu le jour en 2012 dans la région de Charlevoix et depuis, cet agronome de formation a fourni aux Québécois d’excellents vins et spiritueux agricoles. Pionnier de la microfromagerie au Québec, la famille Dufour a une vision circulaire de l’agriculture et de la production. C’est alors que l’idée est venue de transformer le lactosérum des laits de brebis et de vache en alcool. Semblable à une vodka, l’Eau-de-vie de Petit-lait est plus colorée que cette dernière, car elle est moins filtrée et moins distillée; les arômes perçus ont donc beaucoup de caractère. En bouche, les saveurs lactées dominent en laissant une légère impression de salé sur les parties latérales inférieures de la langue. Par la suite, la complexité des notes végétales surgit et crée un équilibre parfait. Un alcool agricole réussi avec brio!

48$, à la SAQ

Milton Star

Impossible d’écrire une rubrique «on boit quoi?» sans mentionner un prêt-à-boire ces derniers temps! La rédaction craque pour le cidre mousseux aux pommes léger et rafraîchissant de la cidrerie Milton et souhaite vous le faire découvrir malgré le fait qu’il ne soit pas nouveau sur le marché. Fait de Macintosh et de spartan, le délicieux nectar est mi-sec et détient un puissant goût de pomme. Ses bulles sont persistantes et son taux d’alcool de 5% crée un parfait équilibre. À boire frais ou sur glace sur le bord de la piscine ou en pique-nique.

11,40 $ X 4 canettes de 355 ml, à la SAQ

SAP 56

Ce nouveau whisky aromatisé à l’érable est québécois et il vient tout juste d’arriver sur les tablettes de la SAQ. La combinaison du whisky canadien vieilli en fût de chêne flambé et du sirop d’érable confère à la liqueur une bouche complexe, élégante et douce. Les notes empyreumatiques de l’érable (sucre brûlé, chicorée, fève de café noire) se marient merveilleusement au caractère boisé-fruité du whisky. La final persistante dégage des notes subtiles de gingembre, de vanille et une touche de cannelle et de clou de girofle. Contenant 50 % moins de sucre que les liqueurs traditionnelles, le whisky séduit autant les grands amateurs que les néophytes.

44,50$, à la SAQ

Casoni Negroni

C’est la Semaine italienne de Montréal, il est donc de mise de parler d’un alcool italien! Le Negroni, originaire de Florence et créé pour le comte Camillo Negroni, est un cocktail réalisé à base de gin, de vermouth rouge et de Campari. Le Casoni Negroni réunit ces trois alcools en un prêt-à-boire pratique. Le nez est précis, entre bitter, orange amère, rhubarbe et gentiane. Les belles notes balsamiques du vermouth arrondissent le tout. Il suffit de le verser dans un verre Old Fashioned contenant des glaçons et de garnir d’une tranche d’orange afin de se régaler de ce cocktail amer.

28,25$, à la SAQ

BEA Veneto Bianco

On se fait plaisir et on continue à découvrir les produits italiens avec ce vin blanc élaboré en exclusivité pour le marché québécois par Zonin, les producteurs du célèbre Prosecco. Cet assemblage de Chardonnay (30%), de Garganega (30%), de Sauvignon blanc (30 %) et de Moscato (10%) nous provient de la Vénétie, la plus large région viticole du pays, et il nous offre un vin blanc moderne et ingénieux. D’un beau jaune paille, il se targue d’arômes frais, secs et croquants, équilibrés par une texture légère et crémeuse. Avec des notes soutenues d’abricot et de fruit jaune à noyau, son nez complexe aux notes florales intenses d’aubépine vole la vedette tout en soulignant son caractère léger et tropical.

14$, à la SAQ