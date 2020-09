Un grand nettoyage collectif du Fleuve aura lieu ce week-end

Une grande opération de nettoyage des berges du Saint-Laurent aura lieu à l’occasion de la Journée du Fleuve, samedi prochain. Tous les citoyens sont invités à venir donner un coup de main et contribuer à leur échelle à la protection de l’environnement.

Des séances de nettoyage collectif sont organisées par la Mission 100 tonnes et les éco-quartiers de Montréal dans six lieux situés à proximité du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière des Prairies. Une carte interactive présente ces points de ralliement :

Au parc Saint-Louis à Lachine de 9h à 13h

Au parc des Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds-Roxboro de 14h à 17h

Au parc Bellerive dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de 9h30 à 12h30

Au parc Maurice-Richard dans Ahuntsic-Cartierville de 10h à 13h

Aux parcs Parc Gerry-Roufs et Pierre-Dagenais-dit-Lépine dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de 13h à 17h

Sur la berge Rivières des Prairies dans Montréal-Nord de 9h30 à 13h

Les volontaires pourront s’y présenter munis de masques, de gants et de chaussures fermées ou de bottes en caoutchouc. Des seaux, des sacs et des pinces télescopiques pour se saisir des déchets leurs seront prêtés sur place.

Les organisateurs espèrent que cette grande collecte de déchets, de plastiques et de substances toxiques sensibilisera petits et grands à la protection de l’environnement et ouvrira de nouvelles pistes de réflexion et de recherche sur des alternatives plus durables.

« Nos berges et nos cours d’eau sont une richesse inestimable, c’est la responsabilité de tous de les préserver. Ensemble, par de petits gestes collectifs, on parvient à faire une grande différence! » dit Jimmy Vigneux, chef de mission de la Mission 100 tonnes, dans un communiqué.

L’évènement s’inscrit également à plus grande échelle dans le cadre de la Journée mondiale des nettoyages, une initiative née en Estonie et soulignée depuis 2018 dans plus de 150 pays. «Non seulement cela renforcera sa conscience citoyenne mais la planète s’en trouvera certainement beaucoup plus propre», précise le site de l’organisme.