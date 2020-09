Alma Plantes : un havre de verdure sur le Plateau

Récemment ouverte au coin des rues Duluth et Drolet, la boutique Alma propose une large sélection de plantes d’intérieur et de décorations artisanales et locales. Une adresse à partager d’urgence à tous les amoureux des plantes !

Dans cet espace lumineux, les étagères abondent de plantes prisées en décoration telles que des monsteras, des ficus, des succulentes et des cactus. Petits pots ou grandes tiges : cette multitude d’espèces s’adapte à toutes les conditions de lumière et d’humidité que peut offrir un appartement.

Passionnées de botanique, les deux propriétaires d’Alma souhaitent partager leurs trouvailles ainsi que leurs conseils à ceux qui souhaitent verdir leur intérieur…et maintenir leurs plantes en vie!

Des conseils personnalisés pour les plantes

«Nous posons des questions aux clients sur leur environnement : quelles luminosité et orientation ils ont, si c’est plutôt humide ou non, quelles sont leurs habitudes d’arrosage et leur mode de vie. Nous les questionnons aussi sur leur expérience avec certaines plantes pour savoir s’ils sont déjà habitués à en prendre soin ou si c’est la première fois. Selon leur réponse, nous pouvons les guider vers quelques choix idéaux pour eux», dit Audrey Robitaille, co-propriétaire de la boutique.

Depuis son ouverture officielle, le 9 septembre, la boutique a déjà écoulé une bonne partie de son stock qui devrait être réapprovisionné en fin de semaine. Victimes de leur succès, les jeunes pousses? «Nous l’avons vu avec la COVID, les plantes sont connues pour leurs vertus dépolluantes et leur entretien est une activité très relaxante à faire à l’intérieur. C’est aussi une belle décoration à moindre prix, qu’on peut voir évoluer avec le temps. Les mois d’hiver sont longs au Québec, et si on peut avoir quelques plantes à l’intérieur pour égayer nos appartements, pourquoi pas!», observe Audrey Robitaille.

Une vitrine pour les artisans québécois

La boutique Alma vend également des caches pots en céramique, des suspensions en macramé, des bouquets de fleurs séchées et d’autres accessoires décoratifs sélectionnés par ses propriétaires.

«Nous faisons beaucoup de recherche en ligne et souvent ça vient du bouche à oreille. Le critère principal est que ce soit local, principalement québécois. Nous avons aussi quelques produits qui sont canadiens. Nous regardons également où le produit se vend déjà et quelles sont les valeurs des entrepreneurs derrière l’image, pour s’assurer d’un bon ‘fit’ avec notre boutique», explique Audrey Robitaille.