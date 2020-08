Second Cup: la boisson végétale à l’avoine est là pour rester!

Après avoir été la première chaîne nationale à offrir la populaire boisson végétale, le détaillant canadien de cafés de spécialité Second Cup confirme sa présence permanente au menu.

Second Cup propose la boisson végétale d’avoine à son menu depuis le printemps dernier et, en réponse à la réaction positive de la clientèle, il vient d’inscrire la boisson d’avoine Barista Series à son menu permanent.

La boisson d’avoine est l’une des boissons végétales connaissant la croissance la plus rapide au pays

La demande pour la boisson d’avoine a connu une hausse importante au cours des récentes années, principalement à cause de son empreinte durable et son goût supérieur. D’ailleurs, selon Bloomberg Business, les ventes au détail de boissons d’avoine aux États-Unis sont passées de 4.4 millions $ en 2017 à 29 millions $ en 2019, surpassant l’amande en tant que substitut non laitier connaissant le plus grand essor. La production de la boisson d’avoine nécessite 80% moins de terres et 20 fois moins d’eau que celle du lait traditionnel et — ce qui est particulièrement important pour les amateurs de café — son goût crémeux et sa texture onctueuse en font la compagne idéale du café.

Nouveautés d’automne

Les cafés Second Cup offrent la boisson d’avoine comme choix non laitier dans tout le menu, en plus de boissons vedettes comme le Flat White avec boisson d’avoine et le Café glacé Flash Moka avec boisson d’avoine. Le substitut non laitier, qui a joué un rôle de premier plan dans le menu du printemps, continuera sur sa lancée cet automne, avec l’introduction du Latte citrouille et épices avec avoine. C’est avec grande fierté que Second Cup propose ce grand favori automnal en version végétalienne, qui sera offert à compter du 8 septembre prochain.

Les cafés Second Cup utilisent la boisson d’avoine de marque Pacific Foods qui, en plus d’être végétalienne et sans soja, noix, produits laitiers ni carraghénane, ne contient aucun ingrédient génétiquement modifié.