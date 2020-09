On boit quoi? *Spécial bières importées

Dans cette nouvelle rubrique « On boit quoi? », la rédaction vous présente trois bières importées pour vous désaltérer toute la fin de semaine.

Maredsous

Parfaite pour l’arrivée des températures automnales, cette bière forte est très consistante. Sa mousse dense et onctueuse orne une belle robe de couleur bordeaux foncé. De dominance amère, la puissance aromatique du nectar est enveloppée par une texture soyeuse. Cette brune refermentée en bouteille de 8 % présente un bouquet de caramel complété par des touches fruitées magistrales. Créée par les moines bénédictins de l’abbaye belge de Maredsous, la bière était à l’origine brassée à Noël, mais elle est devenue, au fil du temps, un incontournable qu’on boit en tout temps.

3,70$, à la SAQ

Staropramen

On se dirige vers l’Europe de l’Est avec une lager tchèque brassée depuis 1869. La bière révèle une robe d’un beau jaune doré profond et une fine mousse blanche. Au nez, on perçoit des arômes herbacés, mais aussi céréaliers sur le malt et le houblon qu’on retrouve également en bouche. On dénote aussi la présence de fruits, de caramel et de fleurs en fin de dégustation ainsi qu’une touche d’amertume. Cette Pilsner de 5 % possède beaucoup du caractère, elle s’accorde merveilleusement à une cuisine copieuse d’automne. Une des bières importées la plus facile à trouver sur le marché québécois.

23$ x 12 bouteilles de 330 ml, dans les supermarchés

London Black Cab Stout

Cette Stout londonienne est d’un noir aussi profond que l’abysse. Sa mousse crémeuse forme un très mince collet. Combinant cinq différents malts grillés et délicatement torréfiés, le breuvage présente des notes de cacao, de café et de prune pour un équilibre parfait. Dès la première gorgée, on perçoit la texture onctueuse qui fait ensuite place à des relents sucrés et à une certaine sécheresse et une amertume modérée. D’une grande buvabilité, cette Stout de 4,5 % est produite par la brasserie anglaise Fuller’s.

3,90$, à la SAQ