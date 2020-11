Guide cadeaux Noël: 15 coffrets cosmétiques pour scintiller sous le sapin!

Les coffrets cosmétiques se parent de leurs plus beaux atours pour Noël! Idée-cadeau par excellence pour la petite sœur accro aux petits pots ou la maman fana des hydratants, les coffrets cosmétiques sont une valeur sûre. Voici les coups de cœur 2020 de vos deux journalistes mode/beauté préférées!

Les coups de coeur de Chloé Machillot

Lumineux

France Laure est une entreprise montréalaise spécialisée dans les cosmétiques haut de gamme utilisés en institut. Sa boîte «Secret d’Éclat» comporte un fluide illuminateur aux fragrances délicates de safran et d’orchidée, un contour de l’œil aussi frais que léger et un masque purifiant effervescent.

182$

Ludique

Ça pétille, ça mousse et ça sent bon: ce coffret cosmétique Lush renferme un pain moussant, une boule de bain, un gel douche et une crème hydratante parfumés aux sucreries de Noël. En plus, son bel emballage en forme de boîte à chapeau est idéal pour ranger nos trésors dans la salle de bain!

39$

Bio

Fraîchement débarquée au Canada, la gamme Nuxe Bio propose des soins raffinés à base d’ingrédients actifs naturels, pour la plupart récoltés en France et en Europe. Le sérum à l’oléo-extrait de riz de Camargue et le fluide perfecteur aux algues marines de Bretagne sont tout simplement divins.

À partir de 27$ le produit

Luxueux

Les beauty addicts succomberont à la collection des Fêtes de Guerlain, dont les produits prodigieux se parent de strass et de paillettes. Des fards pigmentés pour un regard de biche, des météorites irisées pour un teint de poupée et un rouge à lèvres mat pour une bouche élégante: impossible de résister!

À partir de 40$ le produit

Les coups de coeur de Maryse Deraîche

Détoxifiant

Cette année, l’Institut Esthederm a donné carte blanche à l’illustratrice québécoise Joannie Houle pour la création des coffrets cosmétiques des fêtes. En plus de ne pas exiger d’emballage tellement il est beau, le coffret Eau Cellulaire comprend trois soins du visage permettant d’effectuer une routine hydratante et détoxifiante des plus efficace!

150$, sur esthederm.ca

Lèvres sublimées

Les coffrets cadeaux en mini formats de Fenty Beauty incluent de nouvelles nuances de brillants à lèvres et de rouges à lèvres.

Glossy posse – Série Holo’Daze

Les nouvelles nuances en édition limitée sont Cake Shake (bronze scintillant), Baby Brut (champagne scintillant), Taffy Tease (corail scintillant) et Ruby Milk (fuchsia scintillant).

48$, chez Sephora

Two Lil Stunnas – duo de mini rouges à lèvres longue tenue

Le cadeau parfait pour les bas de Noël! Le duo comprend 2 teintes en édition limitée – Unmatched (rouge branché intense) et Underrated (teinte de baie profonde).

33$, chez Sephora

Des classiques!

Très connus des adolescents, les quatre soins offerts dans le coffret Essentiels Visage de Bioderma conviennent aux peaux sensibles, délicates et capricieuses. Le sensibio H2O nettoie et démaquille, l’hydrabio sérum lisse la peau et lui redonne de l’éclat, le sensibio gel contour des yeux réduit les poches et décongestionne alors que l’Atoderm stick lèvres répare et protèges les lèvres abîmées.

50$, dans les pharmacies

Duo huileux

Sebastian Professional s’est aussi associé à un artiste pour la création de son boîtier de Noël: le Torontois Logan Slater. Ce que contient cette belle boîte? Un shampoing et un revitalisant de la gamme Dark Oil. Infusés à l’huile de jojoba et d’argan, les produits de cette gamme laissent le cheveu lisse et doux en plus de se présenter dans de sublimes bouteilles noires et or.

25,50$, dans les salons et les coifferies

Illuminateur

Le coffret Glowfix Éclat & Lumière, de la marque québécoise IDC Dermo, contient des soins qui transforment instantanément la peau en lui donnant une apparence illuminée et radieuse. Il s’agit de la crème O2 révélatrice d’éclat GLOWFIX Jour et le sérum antifatigue camouflant IDEAL Yeux Illuminator.

95$, en pharmacie

Découverte

La trousse essentielle de Laboratoire Dr Renaud est le parfait cadeau beauté pour les néophytes en matière de soins du visage. La trousse comprend une mousse nettoyante antipollution, un démaquillant biphasé yeux & lèvres, un HydraSerum Volumisant InnovHyal, un HydraScience émulsion (riche ou légère) et deux patches anti-âge contour des yeux. Le tout vient dans une jolie pochette réutilisable multifonctionnelle qui se glisse facilement dans un bas de Noël.

65$, sur ldrenaud.com

Chouchouter son corps

Le kit cadeau Dr Hauschka «Un Temps pour se Chouchouter», permettra à celui qui le reçoit d’apprécier le parfum des délicates fleurs d’amande et d’oublier ainsi les heures sombres des jours d’hiver. Le kit cadeau contient le Lait Crème pour le Corps Amande, une édition limitée du Bain Amande et une autre édition limitée de savon aux amandes.

57,50$, sur drhauschka.ca

Comme de la soie…

L’Occitane est une marque française reconnue pour créer d’excellents produits cosmétiques, et en particulier des crèmes à mains du tonnerre! Cet ensemble de crèmes pour les mains classique des fêtes comprend cinq crèmes où le beurre de karité, le miel de printemps et l’huile d’amande douce sont en vedette.

52, chez Sephora

Tout inclus

La boîte beauté des fêtes Lancôme contient 10 produits vedettes en format régulier. Vous pouvez choisir entre une trousse de maquillage rose ou chrome. Voici ce qu’on y trouve:

Sérum Advanced Génifique;

Advanced Génifique Yeux;

Palette visage & yeux;

Advanced Génifique Light-Pearl Lash;

Color Design – 181 Red Stiletto;

Color Design – 126 Natural Beauty;

Bi-Facil Yeux 125ml, 8. Cils Booster XL;

Définicils Mascara;

Pinceau poudre & ombre à paupières,

Trousse de maquillage.

98$, sur lancome.ca

Radiance

La Maison Clayton Shagal détient plus de 35 ans d’expertise dans les soins haut de gamme pour le visage et le corps. Les produits sont développés et produits au Québec. Pour Noël, l’entreprise familiale propose le coffret Radiance. Celui-ci comprend le gel élastine plus nourrissant en profondeur, la crème Illumine nourrissant en profondeur ainsi que la lotion gel nettoyant.

125$, sur claytonshagal.com

Beauthé + éclat

Dans ce coffret-beauté, le thé est à l’honneur! La marque Teaology propose un rituel beauté comprenant deux produits: le tea glow, un exfoliant fait d’infusion de thé vert et le peach tea hydra cream, un hydratant réalisé à base d’infusion de thé bleu. Le coffret inclut également un thé de la marque Kusmi pour en délecter une tasse pendant votre rituel.

70$, sur teaologyskincare.ca

Et vous, quels sont vos coffrets cosmétiques de Noël préférés? Venez en discuter avec nous sur Facebook.