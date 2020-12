Les meilleurs marchés de Noël pour encourager l’achat local

Malgré la situation actuelle, on a vu des marchés de Noël faire leur apparition partout au Québec. En plus d’apporter un peu de magie (dont on a bien besoin), les marchés de Noël exposent des produits d’artisans locaux. Voici ceux qu’il ne faut pas manquer pour faire le plein de victuailles et de cadeaux d’ici.

Village de Noël du Marché Atwater

De retour pour une cinquième année, le Village de Noël du Marché Atwater propose aux visiteurs de découvrir un bel éventail de produits du terroir dans une ambiance magique. Laissez-vous enivrer par la douce odeur des sapins tout en buvant un verre de vin chaud. De l’animation pour les petits et les grands est également au programme.

Horaire : ouvert les vendredis de 17 à 22h, les samedis de 11 à 19h, les dimanches de 11 à 17h, jusqu’au 20 décembre.

Marché de Noël de Jean-Talon

Grande surprise cette année, le Marché Jean-Talon accueille son premier marché de Noël! L’allée nord sera occupée par une douzaine de petits chalets décorés et une halte chaleur. Chocolat chaud, churros et tartiflette sont au rendez-vous en plus des artisans proposant cosmétiques et bijoux faits à la main ainsi que des alcools et des aliments.

Horaire : les vendredis de 12 à 18h, les samedis de 10 à 18h et les dimanches de 10 à 17h, jusqu’au 23 décembre. Le Marché de Noël ouvrira aussi les jours de semaine précédant Noël soit les 21, 22 et 23 décembre de 9 à 18h.

Marché de Noël Lucille’s

Plusieurs kiosques de cadeaux gourmands, de décorations artisanales et de produits locaux se sont installés dans les restaurants Lucille’s de l’avenue Monkland et de Laval. Un food truck servant de la nourriture, du chocolat chaud et des s’mores a aussi élu domicile dans le stationnement de la succursale de Laval. Chaque fin de semaine, Lucille’s s’associera à u organisme caritatif différent, et demandera aux clients d’apporter un produit à donner.

Horaire : Lucille’s de Laval : les vendredis de 12 à 18h et les samedis et dimanches de 12 à 21h, jusqu’au 20 décembre – Lucille’s de Monkland : tous les jours de 12 à 18h, jusqu’au 23 décembre.

Marché de Noël Le Richmond

C’est à l’italienne que vous vivrez votre expérience de magasinage au marché Le Richmond. Vous pourrez, à travers un petit parcours rempli de découvertes, vous procurer un sapin et des décorations pour la maison. Des produits locaux et artisanaux sont également présentés. Les samedis et dimanches, du vin chaud et des s’mores sont offerts à l’extérieur. De plus, le risque de vouloir commander le menu de Noël du chef Gianfranco Schifano est élevé!

Horaire : du lundi au samedi de 9 à 21h et le dimanche de 9 à 18h, jusqu’au 20 décembre.

Marché de Noël de l’Auberge Saint-Gabriel

L’Auberge Saint-Gabriel a tenu son premier marché de Noël. En regard de son succès, les organisateurs ont décidé de le prolonger cette fin de semaine. Profitez-en pour acheter un sapin et des cadeaux locaux dans un décor féerique.

Horaire : le samedi 12 décembre et le dimanche 13 décembre, de 11 à 18 h.