Un parcours d’installations géantes illumine le centre-ville

Jusqu’à la fin du mois de février, XP_MTL déploie au centre-ville de Montréal L’Odyssée, réconfort d’hiver, un parcours d’installations géantes contemplatives et immersives.

Le duo de XP_MTL, formé de Chantal Durivage et de Jean-François Daviau, s’est donné comme mission de créer un univers magique qui saura réconforter le cœur des Montréalais et les encourager à sortir se promener au centre-ville.

Les créations originales se situent sur la rue Sainte-Catherine entre les rues de la Montagne et le boulevard Robert-Bourassa.

Nous avons créé l’ensemble des installations avec des créateurs et des entreprises d’ici, de Matane à Montréal. Nous voulions proposer une programmation hivernale colorée, créée et réfléchie pour le centre-ville et ses acteurs. En ces temps difficiles, on vous invite à vivre la magie de chez vous ou avec nous au centre-ville.» – Jean-François Daviau, cofondateur de XP_MTL.

Plus grand que nature

XP_MTL a misé sur le thème du réconfort par le biais d’installations géantes qui apporteront de la magie aux Montréalais.es tout au long d’un parcours de plus d’un demi-kilomètre.

Les Casse-Noisettes

L’histoire enchanteresse du casse-noisette est une tradition de magie, d’amour et de rassemblement. Le récit veut qu’à minuit les Casse-Noisettes prennent vie et viennent à la défense des petits et des grands. En ces temps difficiles, continuons à rêver et à créer de beaux souvenirs. D’une hauteur de 10 mètres, les Casse-Noisettes bravent l’hiver pour nous tous. À découvrir sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Stanley et Peel.

Le sapin géant

Le sapin géant a pris place au coin des rues de la Montagne et Sainte-Catherine, afin de briller de mille feux jusqu’à la fin février! D’une hauteur de 70 pieds, les passants sont invités à grimper celui-ci et découvrir un panorama unique sur la plus vieille artère commerciale de Montréal.

Le ciel d’hiver

Suspendu au-dessus de Sainte-Catherine, entre les rues Drummond et Stanley, un plafond de lumières multicolores et scintillantes fait monter les yeux des passants vers le ciel. Les jeux de lumière donnent l’impression d’un ciel vivant et bienveillant, que les passants sont invités à contempler et prendre en cliché.

Au pied du sapin

Parfois, ce qui est réconfortant, c’est ce qu’il y a de plus simple: des mots. Comme chaque individu a sa propre définition du réconfort, XP_MTL a décidé de donner la parole au public pour créer un paysage de réconfort. Au fil de l’hiver, les mots des Montréalais tapisseront les sapins roses du centre-ville, au coin des rues Sainte-Catherine et de la Montagne.

Les vitrines du centre-ville

D’est en ouest du centre-ville, XP_MTL lance le concours Vitrines de Noël avec près d’une vingtaine de commerçants participants. Seul, en famille ou entre amis, tous sont conviés à venir se promener au centre-ville et découvrir les nombreuses vitrines. Le public est invité à voter pour sa vitrine coup de cœur via la page Facebook de @XP_MTL du 17 au 21 décembre prochain.

D’autres activités jusqu’au mois de février

La bataille de boules de neige

Méfiez-vous: dès janvier, Réal, le chien-fluenceur d’XP_MTL, sera perché au-dessus de la Place Montréal Trust, muni d’un chaudron de boules de neige. La structure gonflable saura faire sourire les petits et les grands. Attention! Vous pourriez être la cible de sa première boule…

La Radio XP

Afin de créer une ambiance festive et nostalgique, la Radio_XP diffusera une liste musicale des fêtes, créée spécialement pour le projet, par l’artiste Loïc Thériault. Cette ambiance des fêtes, qui revisite une série de classiques, pourra être entendue sur la rue Sainte-Catherine. Dès janvier, la radio des fêtes devient la radio du réconfort, présentant des listes musicales créées pour représenter la diversité du centre-ville et ses différentes visions du réconfort.

Pour plus d’informations sur la programmation XP_MTL, visitez le xpmtl.com