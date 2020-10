Illumi, un spectacle magique réinventé pour la Covid!

Le fameux parcours illuminé situé en plein cœur de la ville de Laval Illumi revient cette année avec une édition spéciale plus époustouflante que jamais. Son parcours, 3 fois plus grand que l’an passé, se fait désormais en voiture.

Dès son lancement à l’hiver 2019, Illumi a beaucoup fait jaser et a instantanément conquis le cœur du public. L’événement porte très bien son nom de féérie des lumières.

Cette année, la pandémie n’a pas empêché le projet d’aller de l’avant, au contraire. Le lumineux festival est de retour plus imposant et plus grand que jamais.

Deux grandes fêtes et des millions d’ampoules

Contrairement à la première édition, Illumi a maintenant des nouvelles installations thématiques de l’Halloween.

Jusqu’au 5 novembre, les monstres, fantômes, sorcières sont au rendez-vous sous de la musique à suspense et des stroboscopes.

Ce n’est pas la seule nouveauté qui vous attend! Le parcours de la Féerie de Lumières a été complètement reconfiguré et propose 9 nouveaux univers pour un total de 18 tableaux fantastiques, par exemple :

La forêt enchantée;

Le royaume des serpents;

Le boulevard en folie;

Le monde des neiges;

La forêt de papier;

Le passage jurassique, et plus encore.

Cette restructuration a entre autres permis de rendre le parcours trois fois plus grand que l’original sans avoir à en changer l’emplacement. Ça en prend de la place 30 000 structures lumineuses et 15 millions d’ampoules DEL!

Des mesures spéciales covid qui ne paraissent pas

Habituellement, la visite d’Illumi peut être faite de trois façons : à pieds, en petit train ou en voiture.

Cependant, puisque la ville de Laval est considérée comme une zone rouge jusqu’à nouvel ordre, seule le parcours en voiture est disponible.

Il s’agit d’un trajet de 3 km sur l’autoroute 15 entre les boulevards du Souvenir et Saint-Martin. Le temps de visite est estimé à environ 1h, question d’avoir le temps de découvrir tous les tableaux et de faire des arrêts momentanés photos et vidéos.

On peut même manger sur place, puisqu’Illumi est partenariat avec différents food trucks de restaurateurs d’ici. Ils sont stationnés dans des sections dédiées de zones restauration.

On passe notre commande à même notre véhicule et on ne sort que pour aller la chercher histoire d’éviter le plus de contact possible avec les autres.

Un peu comme pour les autres activités à faire cet automne, il faut réserver son billet et sa plage horaire en ligne avant de se rendre sur place.