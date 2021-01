P.K. Subban crée deux recettes végétaliennes avec Beyond Meat

Bien qu’il ne joue plus pour les Canadiens de Montréal, P.K Subban demeure dans le coeur des Montréalais. Ils seront heureux d’apprendre qu’il a créé, en collaboration avec Beyond Meat, deux recettes végétaliennes. Simples et délicieuses, elles sont parfaites à cuisiner pour les journées sans viande ou simplement pour faire changement!

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire des recettes avec Beyond Meat, P.K. Subban a répondu qu’il avait incorporé plus d’aliments à base de plantes à son alimentation et que Beyond Meat était sa protéine végétale préférée.

J’ai été époustouflé dès que je l’ai essayé! – P.K. Subban

Voici donc les deux recettes du joueur de hockey tant aimé des Montréalais.

Saucisses Beyond Sausage et poivrons de P.K. Subban

Portions: 4

Préparation: 5 min

Temps de cuisson: 10 min

INGRÉDIENTS

½ tasse d’huile d’olive

1 paquet de saucisses italiennes piquantes Beyond Sausage (4 saucisses)

4 poivrons, coupés en lanières

1 oignon moyen, émincé

2 gousses d’ail, hachées

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION

Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen vif. Ajouter les saucisses et faire frire, en les retournant fréquemment pendant environ huit minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Incorporer les poivrons, les oignons, l’ail, le sel et le poivre. Baisser le feu et cuire pendant cinq minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Tacos Beyond Beef de P.K. Subban

Portions: 8 tacos

Préparation: 5 min

Temps de cuisson: 8 min

INGRÉDIENTS

1 paquet de Beyond Beef

8 tacos de maïs rigides

1 sachet d’assaisonnement pour tacos

½ tasse de fromage manchego (options à base de plantes possibles)

½ tasse de laitue, déchiquetée

½ bouquet de coriandre

1 petite tomate, coupée en dés

3 limes, tranchées

PRÉPARATION

Chauffer une grande poêle à feu moyen, y ajouter le Beyond Beef et le défaire en petits morceaux. Incorporer l’assaisonnement pour tacos et cuire 5 minutes. Lorsque le mélange est bien homogène, laisser mijoter environ 2-3 minutes. Pendant ce temps, réchauffer les tacos dans un four préchauffé à 350°F. Mettre tous les ingrédients sur la table pour la création des tacos. Déposer une quantité de Beyond Beef dans la coquille, recouvrir de fromage manchego, de laitue, de tomates et d’un peu de jus de lime.