Saveurs d’automne à New York

La ville se transforme au fil des saisons, et celle des feuilles dorées et des lattés à la citrouille est certainement une des plus belles…

Voici cinq idées pour y passer une fin de semaine mémorable!

Défilé de couleurs vers New York

L’aventure commence sur le quai de la gare Bonaventure, à Montréal. Moins cher que l’avion et bien plus confortable que l’autobus, le train est l’option parfaite pour observer les belles couleurs d’automne pendant la traversée du Québec, du Vermont et de l’État de New York. Le ronron de la locomotive, les sièges moelleux en velours et la voiture-restaurant en formica donnent presque l’impression de voyager dans le temps, tel un personnage d’Agatha Christie à bord de l’Orient Express. La liaison Montréal-New York est assurée par Amtrak.

Citrouille et cardamome

Que seraient les vacances sans leur farandole de gourmandises, consommées à toute heure et sans scrupule! Chaque quartier de New York a ses adresses incontournables, mais s’il ne fallait en retenir qu’une, on se précipiterait au café Culture Espresso au petit matin pour savourer un bon latté et une tranche du décadent cake à la pistache et cardamome maison. Sur le pouce, on se réchauffe avec une bisque revisitée à la citrouille de la chaîne de restaurants bons marché Prêt à Manger. Culture Espresso, au 247 W, 36th Street

Art pour tous à New York

Fermé tout l’été en raison de rénovations, le MoMa rouvre ses portes le 21 octobre. Ses grands espaces, ses pièces thématiques et ses œuvres sont si variés qu’il y en a pour tous les goûts, des amateurs de Pablo Picasso à ceux de Keith Haring en passant par l’équipe Frida Kahlo et les amoureux de Paul Cézanne. Les enfants sont les bienvenus dans ce musée où de nombreuses installations ludiques et interactives leur permettent d’approcher l’art à leur façon. Museum of Modern Art, au 11 W, 53rd Street

Effluves iodés

Profitons des berges de l’East River avant qu’elles soient paralysées par le froid! Au sud de Manhattan, le long des docks qui délimitent le quartier de Seaport, une allée piétonnière permet d’observer le pont de Brooklyn, le va-et-vient des transbordeurs qui s’y rendent et la danse des mouettes. À hauteur du quai Pier 11, on peut d’ailleurs emprunter un ferry pour le prix d’un ticket de métro et aller apprécier le coucher de soleil sur la berge d’en face, dans le quartier branché de Dumbo.