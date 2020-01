À moins d’une heure de Montréal, il existe une foule d’activités à faire cet hiver sans se ruiner. Après les dépenses des Fêtes, rien de tel que sortir s’amuser dans la nature sans dégarnir son portefeuille! Tourisme Montérégie vous propose six activités.

Pour les amateurs de plein air

Parc régional Saint-Bernard, à Saint-Bernard-de-Lacolle

Plusieurs activités sont disponibles sur place, comme la raquette, le ski de fond, le patinage, la randonnée, la glissade sur tube et la trottinette des neiges. Entrée gratuite pour les enfants de 5 ans et moins, 8$ pour les enfants de 6 à 12 ans, 10$ pour les adultes de 13 à 59 ans et 8$ pour les aînés de 60 ans et plus.

Parc régional des Grèves, à Contrecœur

Petit bijou méconnu pour la randonnée en Montérégie, le parc est situé à 40 minutes de Montréal. Sous la neige, l’endroit offre 9 km de pistes de ski de fond, 5 km de ski-patin et 10 km de sentiers destinés autant à la raquette qu’à la marche. Entrée gratuite.

Parc Les Salines, à Saint-Hyacinthe

Le parc Les Salines offre une multitude d’activités en plein air: marche en forêt, observation d’oiseaux, raquette, ski de fond (10$/2 heures), patinage, glissade sur tube (6$/heure), trottinette des neiges (7$/heure). Événement spécial à venir les 1er et 2 février 2020: Saint-Hyacinthe en blanc. Cette fête hivernale propose une programmation diversifiée: initiation à la pratique d’activités de plein air, animation, amuseurs publics, camions de rue, feux d’artifice et animation musicale mettront de l’ambiance. Entrée gratuite.

Pour des moments magiques en famille

Alpagas du Domaine Poissant, à Mont-Saint-Hilaire

Avec plus de 100 alpagas dans leur ferme, les propriétaires des Alpagas du Domaine Poissant se feront un plaisir de vous présenter leurs sympathiques camélidés et vous faire visiter les lieux. Nouveauté cet hiver: vous aurez la chance de vous balader avec votre propre alpaga dans le petit boisé adjacent au domaine. Adulte 7$, enfant 5$ et famille 20$.

Électrium, à Sainte-Julie

Ce lieu est incontournable pour tous les curieux qui désirent comprendre les multiples facettes de l’électricité grâce à des expériences variées, interactives et vulgarisées. La visite guidée propose l’observation d’une anguille électrique, un duel de réflexes, l’exploration de phénomènes physiques et magnétiques, le portrait de la production hydroélectrique au Québec et bien plus encore. Entrée gratuite.

Centrale hydroélectrique de Beauharnois, à Beauharnois

Située à 40 km de Montréal, cette centrale est l’une des plus grandes au monde: une centrale exceptionnelle depuis 1932! La visite permet de découvrir son caractère patrimonial, son architecture Art déco, les trois phases de sa construction, sans oublier bien sûr ses 38 groupes turbines-alternateurs répartis sur près de 1 km. Visites guidées gratuites le samedi.