Prenez place! : se tirer une bûche au cœur du Quartier-des-Spectacles

Prenez Place! est un nouvel espace urbain aménagé situé à quelques pas de la Place-des-Arts. Toute de jaune vêtue, la terrasse invite les Montréalais à prendre place autour d’une grande table pour partager un repas entre amis ou en famille à l’extérieur.

C’est la firme ADHOC Architectes qui a été mandatée pour créer ce projet afin de redonner un peu d’éclat au centre-ville de Montréal après plusieurs mois de confinement. En seulement quatre semaines, l’architecte Jean-François St-Onge, les designers graphiques Maude Lescarbeau et Camille Blais, et toute une équipe de passionnés ont conceptualisé et conçu cette installation artistique située sur la rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle de la rue Clark.

Plusieurs projets de design urbain

Prenez place! est l’une des cinq initiatives d’aménagement extérieur des espaces publics (TULIP – Terrasses urbaines libres au public) de la ville de Montréal. Les TULIP sont des aménagements publics qui agissent en synergie avec l’offre des commerces et des attraits culturels et touristiques locaux, en permettant à la population de profiter des beaux jours d’été et d’automne pour redécouvrir leur ville. Jusqu’en octobre 2020, le public est invité à explorer ces nouveaux aménagements urbains qui sont animés par une programmation culturelle ainsi qu’une multitude d’initiatives spontanées.

Écologie et composante sociale

L’équipe d’ADHOC architectes s’est vue confier le mandat de revisiter le parc Hydro-Québec, réalisé par Claude Cormier et Associés (2008-2012), qui a reçu de nombreux prix pour ses deux​ qualités écologiques. ADHOC architectes a ajouté une composante sociale au site de 3260m​2, en le métamorphosant en une nouvelle terrasse urbaine. La grande table urbaine longue de 100 mètres (300 pieds), s’implante avec précision entre le mobilier existant et les arbres qui perforent la grille métallique angulée surélevée dans la portion centrale du site. La table ondule sous le couvert forestier des féviers d’Amérique, laissant découvrir une succession de mises en scène et d’ambiances variées.

Encourager les commerçants locaux

La halle gourmande Le Central, avec ses 22 restaurants, est située à quelques pas de l’espace urbain. Il est donc aisé de sortir avec son plateau de victuailles pour aller se délecter sous l’éclairage tamisé de Prenez Place!. Les boissons alcoolisées sont permises dans l’espace tant qu’un repas les accompagne.

La sécurité avant tout!

Le projet a été pensé pour que les Montréalais puissent se réapproprier l’espace public dans le respect des règles sanitaires définies par la santé publique. Une grande flèche placée à l’entrée du parc agit à titre d’élément signalétique. Le public est ensuite invité à explorer toute la longueur de la grande table, au rythme des tableaux créés par la mise en scène d’une centaine d’objets recyclés qui l’animent et l’habitent. Ces objets iconiques, associés au milieu de la gastronomie, ont été judicieusement placés pour offrir des repères de distanciation physique intuitive, en toute subtilité.

En somme, le projet propose ainsi d’imaginer ensemble une nouvelle façon de partager un moment en communauté, à la même table, et en sécurité. Vivez l’art de la tablée, dans une expérience unissant l’offre gourmande aux attraits uniques du Quartier des spectacles. Prenez place!: pour manger et boire, le jour comme le soir, assis, debout, entre amis ou en solo, en duo ou en famille.

La terrasse Prenez Place! est ouverte tous les jours jusqu’à 23h, et ce, jusqu’en octobre.