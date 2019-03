Miracle Workers: Le paradis sur Terre

Et si le paradis était un endroit réel, tangible? C’est ce que le scénariste de Saturday Night Live Simon Rich a imaginé dans Miracle Workers, série dans laquelle l’au-delà est en fait une entreprise sur le déclin.

Dans l’émission, qui est présentée sur les ondes de TBS, Dieu (Steve Buscemi) est un PDG blasé qui a désespérément envie de faire autre chose, alors qu’à l’échelon inférieur, les anges comme Craig (Daniel Radcliffe) doivent trouver une façon de sauver la Terre.

Adapté du roman de Rich, What in God’s Name, Miracle Workers décrit un paradis mal géré qui a abandonné l’humanité par indifférence corporative. (Tout comme l’humanité, dont la prolifération a largement dépassé les plans divins, l’a laissé tomber.)

À mi-chemin entre The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy et une comédie en milieu de travail comme The Office, Miracle Workers n’est pas aussi cynique que le synopsis le laisse croire, selon Radcliffe et Rich.

C’est avant tout une tentative d’imaginer le paradis comme un endroit crédible, que n’importe qui pourrait visiter s’il en avait la chance.

«Nous avons eu tellement de plaisir à créer l’esthétique de ce monde, explique Rich. Nous avons eu la chance de tomber sur cette usine de cyberoptique à l’abandon en Géorgie, où nous avons tourné. Cette ruine industrielle correspondait à merveille au ton et au thème de notre émission. C’était une métaphore parfaite pour notre conception de la vie après la mort.»

«Beaucoup d’accessoires qu’on voit à l’écran sont en fait tirés des ordures de ce bâtiment abandonné. C’est une bonne façon de réduire le budget, mais ç’a aussi servi de carburant à notre créativité. On a adoré ça, tout comme les acteurs.»

«Il aurait pu en faire un radio-roman et j’aurais embarqué. J’ai tant aimé le livre.» – Daniel Radcliffe, qui était prêt à tout pour participer au projet de Simon Rich.

Lorsqu’on rencontre la première fois le personnage de Daniel Radcliffe, Craig, il est enseveli sous les appareils électroniques désuets du Département des prières exaucées, qui aide essentiellement les humains à retrouver leurs clés et leurs gants. Travaillant seul depuis trop longtemps, il est finalement appuyé par une nouvelle employée, Eliza (Geraldine Viswanathan).

Comme le célèbre interprète d’Harry Potter l’explique, les détritus tirés des lieux de tournage ont été d’une aide précieuse, tout comme l’attention portée aux détails par les scénaristes.

«Il est normal pour un personnage comme lui, qui a été laissé seul trop longtemps dans son département, de se perdre pratiquement dans le décor. Il n’a pas eu de relations interpersonnelles depuis si longtemps. Tout ça était dans le scénario original, mais le décor et les accessoires ont vraiment aidé.»

Rich et Radcliffe ont passé beaucoup de temps à développer l’univers de la série. En fait, le duo en parle depuis 2015.

«Je lui ai carrément dit: “Si jamais tu fais quelque chose avec ce matériel, j’aimerais être impliqué d’une façon ou d’une autre”», se souvient Radcliffe.

Rich a finalement appelé Radcliffe un an plus tard pour lui dire que le livre serait transformé en série pour TBS. Ce dernier a sauté sur l’occasion et a accepté derechef le rôle de Craig.

«En tant qu’acteur, c’est très stimulant de participer à ce processus, explique le comédien de 29 ans. Les scénaristes ont la possibilité d’adapter le personnage à ta personnalité. Aux mots ou aux phrases que je sors ici ou là. Simon est un scénariste très précis, mais aussi très ouvert. Lorsqu’on lui soumet une idée à propos d’un personnage, il va généralement l’écouter.»