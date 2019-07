Le septième art sur quatre roues

Impossible de se laisser aller à la nostalgie du ciné-parc sur l’île de Montréal, alors faites un saut dans un de ces deux ciné-parcs des Laurentides pour visionner non pas un, mais deux films dans le confort de votre voiture.

Belle Neige

Ouvert tous les jours de l’été, le ciné-parc Belle Neige est le parfait reflet des ciné-parcs de nos souvenirs: un bâtiment principal abritant un casse-croûte et une salle de toilettes, le tout entouré de deux écrans proposant quatre films chaque soir. Vous pouvez aussi profiter d’une terrasse avec vue sur la montagne et d’un bistro servant des boissons alcoolisées.

24 mai au 30 septembre 2019, au 6820, route 117, Val-Morin

Ciné-parc Saint-Eustache

Situé à seulement 20 minutes de Montréal, le ciné-parc Saint-Eustache est un des plus gros et des plus moderne du Canada. Ses cinq écrans numériques de qualité supérieure proposent des programmes doubles de la fin avril à la mi-septembre. Et chaque jeudi, un programme est offert en anglais. Restaurant, crèmerie et jeux d’arcade sont aussi à la disposition des cinéphiles.

Fin avril à mi-septembre 2019, au 455, avenue Mathers, Saint-Eustache