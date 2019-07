Si Viola Davis reviendra dans la peau d’Annalise Keating à la rentrée pour la sixième et dernière saison de la série «How To Get Away With Murder» sur ABC, l’actrice passera derrière l’écran pour produire une nouvelle série pour Amazon. L’actrice américaine s’est engagée avec les studios d’Amazon pour transformer le film «Fast Color» sorti en début d’année en série télévisée.

Le long métrage suivait trois générations de femmes afro-américaines qui se découvraient des pouvoirs surnaturels. Julia Hart et Jordan Horowitz, les scénaristes, seront de retour pour le développement de la série télévisée. Le projet se focalisera sur le personnage de Ruth, jouée par Gugu Mbatha-Raw dans le film, une droguée qui retourne chez elle et se redécouvre des pouvoirs qu’elle pensait à jamais perdus.

Pour le moment, aucun nom d’actrice n’a circulé concernant le casting. Lorraine Toussaint, Gugu Mbatha-Raw et Saniyya Sidney interprétaient le fameux trio dans le film «Fast Color», présenté en avant-première au SXSW 2018 avant de sortir au cinéma le 19 avril dernier sur le sol américain.

En attendant, Viola Davis ne chôme pas puisqu’elle produira également le biopic de Shirley Chisholm, la première femme Afro-Américaine à avoir servi au Congrès américain, une nouvelle fois pour le compte d’Amazon.