D’heureux mélanges

En langue atikamekw, le mot «nikamotan» évoque la chanson et le rassemblement. Voilà qui résume l’essence du bien nommé spectacle Nikamotan MTL. Entrevues croisées avec Lido Pimienta et Pierre Kwenders, qui y présenteront le fruit de leur collaboration.

Elle a remporté le prestigieux prix Polaris en 2017 pour son album La Papessa. L’année suivante, elle animait la cérémonie, pour laquelle le disque Makanda at the End of Space the Beginning of Time, de Pierre Kwenders, était nommé.

Ils s’y sont rencontrés, ont échangé, ont eu envie de collaborer, mais l’occasion ne s’était pas présentée. Jusqu’à ce que Musique nomade, qui fait la promotion des talents autochtones, leur propose de composer un morceau original en vue de Nikamotan MTL.

Retour sur la naissance d’une chanson et d’une amitié.

On joint Lido Pimienta juste au moment où son bébé vient de s’endormir pour la sieste. L’artiste d’origine afro-colombienne et de descendance wayuu (peuple autochtone de la Colombie) établie à Toronto raconte avoir adoré son expérience avec Pierre Kwenders. «C’était vraiment super», assure-t-elle.

Ce sentiment est partagé par l’auteur-compositeur-interprète québécois d’origine

congolaise, qui a très hâte de présenter Quiero Hablar (qui signifie «Je veux parler») demain soir. «Je suis vraiment très excité, ça va être très le fun», dit l’artiste joint au retour d’un séjour dans le pays qui l’a vu naître.

Pour créer, les deux musiciens ont passé quelques jours ensemble en studio. «On ne savait pas trop comment ça allait se passer parce que, de prime abord, ça prend une certaine chimie», souligne Kwenders.

Ainsi, ils sont partis de zéro. «On a commencé à improviser, on s’est arrêtés sur une mélodie qu’on trouvait très intéressante, et ça, c’était le travail de la première journée», résume-t-il.

Le lendemain, Lido et Pierre ont pris le temps de discuter de la suite des choses. «Est-ce qu’on veut que ce soit joyeux, plus sérieux? Comment est-ce qu’on se sent? On s’est alors mis à parler de nos vies personnelles», avance-t-elle.

De cette discussion a émergé Quiero Hablar, qui «parle de choses que nous ressentons profondément, poursuit-elle. C’est une chanson sur la libération : de la vérité, de choses qui nous pèsent, de ce qui doit sortir de notre système. C’est très positif.»

«Cette chanson parle des gens qui, souvent, ont du mal à s’exprimer à 100 %, mais qui ne demandent qu’à être écoutés», complète Pierre Kwenders.

Une admiration mutuelle

Les deux artistes n’ont que de bons mots l’un pour l’autre. «Je trouve sa voix si belle, j’avais envie de lui demander : “Est-ce que je peux juste écrire la musique et tu chanteras tout le long? Parce que t’es vraiment le meilleur!”» blague Lido Pimienta.

«Ç’a vraiment été un match parfait, renchérit Pierre Kwenders. J’ai surtout aimé sa façon de travailler, sa spontanéité. Je travaille comme ça aussi.»

«On a tous les deux la même vision de l’authenticité, poursuit la chanteuse. On n’applique pas de recette, on fait juste ce qu’on ressent. C’est tout. Parce que c’est ce qu’on ressent qui fait de la bonne musique.»

Bien qu’ils soient originaires de deux continents différents, les musiciens ont énormément en commun. En plus d’avoir sensiblement le même âge, tous deux ont un parcours marqué par l’immigration et puisent dans leurs racines pour créer leurs musiques, qui amalgament les styles traditionnels de leurs coins de pays à l’électro et la pop, notamment.

«On comprend tous les deux la richesse des mélanges culturels et musicaux», résume Lido Pimienta, dont le prochain album, Miss Colombia, est attendu pour 2020.

«Non seulement une chanson a surgi de notre rencontre, mais une véritable amitié en est née.» –Lido Pimienta, à propos de sa collaboration avec Pierre Kwenders

Pierre Kwenders a par ailleurs été fasciné d’en apprendre davantage sur la culture afro-

colombienne. «Venant d’Afrique, ça m’intéresse de savoir ce qui s’est passé pour ceux qui sont allés en Amérique à cause de l’esclavage. Comment musicalement, culturellement, leur descendance s’est épanouie ou intégrée. C’était bien de pouvoir apprendre tout ça à travers elle», dit-il, notant des similarités entre la musique champeta, de Colombie, et certains styles traditionnels congolais comme la rumba.

L’union fait la force

Depuis maintenant trois ans, le spectacle Nikamotan MTL rassemble sur scène des artistes d’horizons variés, certains d’origine autochtone, d’autres non.

Ainsi, à Lido Pimienta et Pierre Kwenders se joindront sur scène Lydia Képinski et Quantum Tangle, qui ont eux aussi composé une chanson pour l’événement, de même que le duo finlandais Vildá, l’artiste multidisciplinaire Soleil Launière, le chanteur blues rock Matt Comeau et les percussionnistes de Young Feathers Singers.

Selon Lido Pimienta, peu importe l’origine des artistes, le déplacement vaut le détour ne serait-ce que pour apprécier de la bonne musique. «Il y a de plus en plus d’artistes autochtones qui prennent part à des événements, ce qui est très cool. Nous sommes ici, nous sommes bons et nous avons de plus en plus d’occasions», se réjouit-elle.

Ce mélange mis de l’avant par Nikamotan MTL plaît tout autant à Pierre Kwenders, qui lui aussi prépare un album pour l’an prochain. «C’est le message le plus important qui ressort de cet événement : l’union fait la force. Peu importe nos différences, peu importe d’où on vient, ensemble on peut aller plus loin et ensemble on peut accomplir des choses magnifiques.»