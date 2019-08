Jay-Z s’associe à la NFL pour co-produire le show du Super Bowl

Selon le New York Times, l’agence du musicien Roc Nation a passé un accord avec la Ligue américaine de football pour se charger de la «stratégie du divertissement et des concerts live» de la ligue.

Cela signifie que Roc Nation produira le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en plus de créer des podcasts, des albums visuels et d’organiser des événements pour la ligue.

Comme le note le Washington Post, l’accord ne stipule pas que Jay-Z se produira lors de ce show.

Le rappeur a déjà décliné plusieurs invitations à se produire lors du Super Bowl, un événement pourtant suivi par 100 millions de spectateurs chaque année.

Il y fait allusion dans le single «Apeshit» lorsqu’il déclare avoir dit non au Super Bowl et que la NFL avait besoin de lui et non l’inverse.

Le contrat de Roc Nation permet à Jay-Z d’élargir le champ d’action d’Inspire Change, une initiative à travers laquelle la ligue sportive soutient financièrement des organismes qui sont chers aux joueurs.

Le musicien lancera une série de programmes au long cours parmi lesquels «Beyond the Field», une interface qui proposera aux joueurs des podcasts et des playlists.

«La NFL dispose d’une grande influence et doit faire des efforts d’inclusion. Elle prendra des mesures, mettra en place des changements et accomplira des actions bénéfiques», résume Jay-Z au New York Times.

Ces efforts interviennent après des controverses sur la gestion des joueurs qui ont choisi de s’agenouiller ou de demeurer assis pendant l’hymne américain en signe de protestation contre les violences policières et l’injustice sociale.

Le joueur Colin Kaepernick s’est notamment trouvé au coeur de la crise et a accusé les patrons de la NFL de s’être entendus pour le maintenir à l’écart de la ligue sportive après ses actes de protestation lors de la saison 2016.

Jay-Z est un fervent défenseur de la cause de Kaepernick, qu’il qualifie de «personnalité emblématique».

Cette année, la NFL est parvenue à passer un accord de plusieurs millions de dollars avec Kaepernick et le joueur des 49ers, Eric Reid.