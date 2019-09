La créatrice de Barbie aura droit à son propre biopic

L’histoire de la poupée Barbie intéresse visiblement le monde du cinéma. Après l’annonce d’une adaptation en live-action consacrée à la poupée Mattel incarnée par Margot Robbie, c’est au tour de sa créatrice d’être au centre des attentions d’Hollywood. D’après Variety, Ruth Handler, l’inventrice de la poupée iconique, aura le droit à son propre biopic baptisé Dream Doll.

Le film retracera la vie de Ruth Handler à l’origine de la fondation de l’entreprise Mattel en 1945 et de la poupée devenue culte, Barbie, en 1959. Elle a été baptisée ainsi d’après sa propre fille Barbara. Le film est encore en développement dans les couloirs de Bron Studios et Rare Bird Films. L’Américaine fut l’une des premières femmes à diriger l’une des 500 plus grosses entreprises américaines. Après avoir été diagnostiquée d’un cancer du sein en 1970, Ruth Handler s’est éteinte en 2002 à l’âge de 85 ans.

La femme derrière la poupée

«Le monde doit connaître la femme phénoménale derrière la poupée», ont confié Barbara Handler, la fille de l’inventrice, et Cheryl Segal, sa petite-fille. «Nous avons choisi de travailler avec Rita Wilson, Cristan Crocker, Andrea Nevins et Bron Studios pour donner vie à l’histoire de Ruth. Travailler avec eux sur ce projet semblait idéal car nous avons le sentiment qu’ils réalisent combien Ruth a été inspirante et indépendante», ont-elles rajouté.

Pour mener ce projet à bien, le scénario a été confié à Melisa Wallack, nommée aux Oscars pour Dallas Buyers Club en 2013. Cette dernière s’appuiera sur les mémoires de Ruth Handler Dream Doll: The Ruth Handler Story, parues en 1995.

Aux côtés de Bron Studios et de Rare Bird Films, Rita Wilson, l’actrice et femme de Tom Hanks, produira cette adaptation. «Tout le monde connaît l’iconique Barbie, qui après plus de 60 ans continue d’être l’une des poupées les plus fructueuses», a-t-elle déclaré. «Pourtant peu d’entre eux connaissent l’histoire de la femme pleine d’inspiration, novatrice et passionnée qui a défié le destin pour la créer», a-t-elle conclu. Pour le moment, aucun réalisateur ni réalisatrice n’a été évoqué.