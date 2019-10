Enchères: un Monet pourrait dépasser les 30 millions de dollars

La toile sera proposée dans le cadre d’une vente d’art impressionniste et moderne, le 12 novembre, à Sotheby’s New York.

Charing Cross Bridge est l’une des toiles londoniennes fondatrices du peintre français, conçue lors d’un des nombreux voyages de Monet à Londres, au début des années 1900.

Cette série phare a été peinte en adoptant le point de vue de la chambre d’hôtel du Savoy, louée par l’artiste, il trouvait qu’elle offrait un point de vue unique pour capturer le brouillard de la ville. Ce pont et cette vue de la Tamise restent l’un des sujets les plus emblématiques de Monet, il a produit 37 toiles entre 1899 et 1905 sur ce thème.

Plusieurs tableaux de cette série appartiennent à de grandes institutions internationales, comme l’Art Institute de Chicago, le Musée des Beaux Arts de Boston et le Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Charing Cross Bridge, qui livre un mélange évanescent de couleurs, de lumières et d’ombres, pourrait atteindre entre 20 millions et 30 millions de dollars chez Sotheby’s. Les estimations sont bien inférieures au record détenu par une oeuvre de l’artiste lors d’une récente vente aux enchères.

En effet, la dernière grande toile de Monet a été adjugée à 110,7 millions de dollars, en mai dernier, c’était pour Les Meules, à New York. Mais Sotheby’s a tenu à préciser que les toiles du pont de Charing Cross qui appartiennent à des collectionneurs d’art privés apparaissent rarement lors de ventes aux enchères.

La toile proposée par la maison a été achetée en 1977 par le couple Andrea Klepetar-Fallek et Fred Fallek, désormais décédés. Elle est restée accrochée dans leur salon pendant plus de 40 ans.

Au fil des années, le couple a pris l’habitude de s’offrir une œuvre d’art pour leurs anniversaires, ils ont ainsi rapidement constitué une impressionnante collection de peintures, de dessins et de sculptures. Ils ont accumulé des œuvres signées Pierre Bonnard, Edgar Degas, Lyonel Feininger, Jacques Lipchitz, Emil Nolde…

Parmi les temps forts de la collection mise aux enchères en novembre, il y aura le tableau Femme se déshabillant de Pierre Bonnard estimée entre 1,5 million et 2,5 millions de dollars, Hästende Leute (Hurried People) de Lyonel Feininger mis à prix entre 100 000 et 150 000 dollars, ainsi que Rote Dahlien (Red Dahlias) de Emile Nolde, estimé entre 60 000 et 80 000 dollars.

La collection Klepetar-Fallek sera mise en vente par Sotheby’s lors des ventes Impressionist & Modern Art, les 12 et 13 novembre.

En amont de ces ventes, toutes les pièces seront exposées au public dans les galeries de Sotheby’s New York du 1er au 12 novembre.