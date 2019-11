La rédaction de Métro vous présente les critiques musique de la semaine

••••• Sublime •••• Recommandé ••• Bon •• Moyen • Sans intérêt

Merci M. Cohen

Leonard Cohen

Thanks for the Dance

••••

Malgré son décès en 2016, Leonard Cohen nous a-t-il vraiment quitté? Sans faire de mauvais jeu de mots, sa voix d’outre-tombe est plus présente que jamais sur cet album posthume. L’opus apparaît encore plus sombre que le précédent, You Want It Darker, avec les tragiques (et magnifiques) Happens to the Heart et The Goal. Mais, comme le poète nous l’a appris, la lumière finit toujours par émerger. Benoit Valois-Nadeau

Plein d’amour

Saratoga

Ceci est une espèce aimée

•••½

Le duo formé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse transpire l’amour et la poésie, comme le prouve ce deuxième album fort réussi. En 12 morceaux simples, le couple tisse un univers intime, proche de la nature et rempli de promesses d’affection. On recommande particulièrement Embellie et Beauté beauté pour vos longues soirées d’hiver au coin du feu. Benoit Valois-Nadeau

Rock d’ici

Ta Gueule Dandy

La fille du coin

•••

Un album de rock francophone comme on les aime. Le duo d’Hochelaga propose neuf morceaux, parfois accrocheurs, parfois plus calmes, mais tous empreints de simplicité et d’efficacité. Dès la première écoute, on a l’impression que La fille du coin a été composé spécialement pour être joué sur scène et c’est appréciable. On entend aussi au loin l’influence de Jean Leloup et de Noir Désir. Amélie Revert