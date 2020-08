Fantasia 2020: cinq films intrigants à visionner de la maison

Le festival de films de genre Fantasia bat son plein en format virtuel jusqu’au 2 septembre. Voici une sélection de cinq films parmi sa programmation riche et diversifiée à visionner dans le confort de votre salon.

The Columnist

Ce film d’horreur néerlandais offre une critique sociale cinglante et sanglante de notre époque. Femke Boot, chroniqueuse populaire, n’en peut plus des commentaires haineux qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux. Devant le triste constat que l’être humain est visiblement incapable de discours civilisé derrière un clavier, elle entreprend une vengeance toute personnelle contre ses trolls. Ce film cruellement d’actualité est réalisé par Ivo van Aart d’après un scénario de Daan Windhorst.

Offert sur demande

Monster Seafood Wars

Une pieuvre, un calmar et un crabe géants terrorisent Tokyo et ses 10 millions d’habitants. Voilà le synopsis de cette comédie japonaise absurde et totalement déjantée, le genre qu’on ne trouve qu’à Fantasia. Yuta Tanuma, scientifique déshonoré responsable de l’accident ayant causé l’apparition de ces créatures, devra rejoindre contre son gré l’équipe d’attaque de fruits de mer monstrueux pour sauver la capitale du Japon. Ce film de Minoru Kawasaki, un habitué du festival, nous met décidément en appétit!

Offert sur demande

2011

Comme chaque année, Fantasia donne une vitrine au cinéma de genre d’ici à travers son volet Les fantastiques week-ends du cinéma québécois. Parmi cette offre, ce premier long métrage d’Alexandre Prieur-Grenier a piqué notre curiosité. Mettant en vedette Émile Shneider et Catherine Chabot, il raconte l’histoire d’un monteur qui tente de terminer la première version d’un film sous haute tension. Une mise en abîme au style expérimental empreinte d’inquiétante étrangeté.

Offert sur demande

You Cannot Kill David Arquette

On se souvient de David Arquette pour ses rôles marquants des années 1990 dans la franchise Screams ainsi que les films Buffy The Vampire Slayer et Never Been Kissed. Mais saviez-vous que l’acteur de 48 ans est également lutteur professionnel? Ce documentaire réalisé par David Darg et Price James se consacre à son surprenant parcours dans ce milieu lui aussi très théâtral. L’équipe de Fantasia estime qu’il s’agit d’un des films les plus «émotionnels», «sincères» et «fous» de sa programmation.

Ce soir à 19h30. La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film, dont les réalisateurs et David Arquette

A Costume for Nicholas

Bien que la majorité des films présentés à Fantasia s’adressent à un public averti, quelques œuvres familiales se sont frayé un chemin dans sa programmation. C’est le cas de ce long métrage d’animation mexicain dont le protagoniste, Nicholas, est un jeune garçon trisomique. Lui et son cousin David devront affronter la créature qui se terre dans leur coffre de costumes. Cette adaptation d’un livre pour enfants réalisée par Eduardo Rivero célèbre le pouvoir de l’imaginaire.

Offert sur demande