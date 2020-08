Le dernier tweet de Chadwick Boseman devient le message le plus aimé

Chadwick Boseman restera à jamais dans le coeur des fans et de Twitter. Le réseau social du petit oiseau bleu a annoncé que le dernier message publié par le compte de l’acteur de Avengers: Endgame était devenu le tweet le plus aimé de toute l’histoire de Twitter, ce samedi 29 août. À ce jour, le fameux tweet a récolté plus de 7,4 millions de «like» sur Twitter.

Dans ce message, accompagné d’une photographie de l’acteur tout sourire en noir et blanc, la famille de Chadwick Boseman a confirmé le décès de l’acteur des suites d’un cancer du côlon «entouré de sa femme et de sa famille chez lui». «Les fans se rassemblent sur Twitter pour célébrer la vie de Chadwick Boseman […] Les fans travaillent aussi à l’organisation d’une soirée sur Twitter pour regarder Black Panther en utilisant les mots-clés #BlackPanther et #WakandaForever donc Twitter a décidé de remettre l’emoji original #BlackPanther pour que les fans puissent regarder et parler ensemble de son héritage», annonce un communiqué de Twitter.

Le dernier tweet envoyé par le compte Twitter de Chadwick Boseman a détrôné le tweet de Barack Obama, publié le 13 août 2017 après la manifestation à Charlottesville. Le message était accompagné d’une photo du président des États-Unis regardant trois enfants d’origines différentes avec cette légende: «Personne ne naît en haïssant une personne à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines ou de sa religion…».

Ce tweet avait été «liké» près de 4,3 millions de fois.