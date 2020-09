Katy Perry, Naomi Watts, Michelle Williams, mais aussi Amy Poehler, Natasha Lyonne et une centaine de femmes seront récompensées jeudi soir lors des Gracie Awards, une cérémonie qui honore les femmes les plus talentueuses dans les médias. Cette 45e édition aura lieu, virtuellement, sur les réseaux sociaux de l’AWMF, l’Alliance For Women in Media Foundation.

L’actrice de This Is Us, Susan Kelechi Watson, alias Beth Pearson dans la série de NBC, sera la maîtresse de cérémonie de cette édition 2020 des Gracie Awards. De nombreuses stars viendront récupérer virtuellement leur prix telles que Katy Perry, lauréate du Impact Award, un prix qui récompense l’impact positif d’un artiste sur la société.

La journaliste Gayle King, les actrices Danai Gurira (The Walking Dead) Michelle Williams (Fosse/Verdon), Naomie Watts (The Loudest Voice) ainsi que Natasha Lyonne et Amy Poehler, pour leur travail sur «Poupée russe», font également partie des grandes gagnantes de cette année.

La série Grey’s Anatomy sera également à l’honneur grâce à son épisode Silent All These Years, consacré aux violences faites aux femmes et à la question du consentement.

Comme bons nombres de cérémonies, les Gracie Awards ont dû s’adapter au contexte sanitaire actuel en proposant une alternative à son événement annuel. Si la pandémie de COVID-19 a empêché une remise de prix physique, la crise aura quand même eu l’avantage de rendre la 45e édition des Gracie Awards accessible au plus grand nombre.

Les internautes du monde entier se donneront donc rendez-vous sur les réseaux sociaux ce jeudi dès 19 heures, heure de l’Est, pour assister à cette 45e remise de prix.

L’événement sera retransmis sur leur page Facebook, Instagram et YouTube.