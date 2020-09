Cinq films présentés au TIFF à voir en ligne

Le festival international du film de Toronto n’échappe pas à la règle. Comme une majorité d’évènements culturels cette année, le TIFF propose une version hybride jusqu’au 20 septembre.

Spike Lee, Kate Winslet, Saoirse Ronan, Frances McDormand ou encore Halle Berry sont au générique des films retenus par Métro et qui auront une projection virtuelle au TIFF.

Tous sont par ailleurs éligibles au prix du Choix du public.

David Byrne’s American Utopia

Quelques mois après la sortie de Da 5 Bloods sur Netflix, le cinéaste américain Spike Lee revient avec un documentaire. David Byrne’s American Utopia est une captation du spectacle de l’ancien leader des Talking Heads à Broadway à New York en 2019. Alors que les États-Unis se déchirent sur la question du racisme depuis le décès de George Floyd, le film se veut assurément politique, avec des revendications de justice sociale.

Diffusion le mercredi 16 septembre à 18h

Ammonite

Les deux actrices Kate Winslet et Saoirse Ronan sont réunies à l’écran dans ce film d’époque du Britannique Francis Lee. Ammonite raconte la relation intense et passionnée entre une ancienne paléontologue qui vend des fossiles aux touristes de la côte sud de l’Angleterre et Charlotte, une jeune femme mariée.

Diffusion le samedi 12 septembre à 18h

Nomadland

La réalisatrice Chloé Zhao met ici en scène Frances McDormand dans ce road movie qui traverse l’Ouest américain. Après la crise économique, Fern, une sexagénaire du Nevada décide de partir explorer la vie en dehors de la société conventionnelle et de devenir une nomade contemporaine.

Diffusion le samedi 12 septembre à 18h

True Mothers

La Japonaise Naomi Kawase revient avec ce long métrage, qui est une adaptation d’un roman de Mizuki Tsujimura. Dans cette histoire de famille, il est question d’amour et d’adoption puisqu’un couple infertile décide d’accueillir un enfant après avoir vu une publicité à la télévision…

Diffusion le vendredi 18 septembre à 18h

Bruised

Pour son premier film derrière la caméra, Halle Berry propose une histoire forte. Une sportive de combat pratiquant les MMA retraitée se bat littéralement pour récupérer la garde de son fils, retrouvant ainsi la compétition.

Diffusion le samedi 12 septembre à 18h

Enfin, on note la présence de deux Québécoises dans le Short Cuts Programme 04 du TIFF. Marie-Ève Juste et Ariane Louis-Seize y présentent respectivement leur court métrage Comme la neige au printemps et Comme une comète.

Lundi 14 septembre à 18h, l’Américaine Ava DuVernay (When they see us) prendra part à une discussion retransmise en ligne et dans laquelle elle évoquera l’art, l’activisme et le mouvement Black Lives Matter.