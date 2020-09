Un ciné-parc, «Nulle Trace» et «My Salinger Year» en salle pour le FNC

Le Festival du nouveau cinéma (FNC) a dévoilé ce mercredi les titres de films qui seront projetés en salle pour sa 49e édition. Une vingtaine de longs métrages ont été sélectionnés pour son volet physique.

Le Cinéma Impérial accueillera les festivaliers du 7 au 18 octobre, qui pourront découvrir plusieurs films québécois: Nulle Trace de Simon Lavoie, Il n’y a pas de faux métier d’Olivier Godin, Sin La Habana de de Kaveh Nabatian ainsi que La Contemplation du mystère, le premier long métrage d’Albéric Aurtenèche.

Ils figurent dans la catégorie Compétition Nationale Longs Métrages aux côtés de Violation des Ontariens Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer.

Saint-Narcisse du Canadien Bruce LaBruce fait quant à lui partie des Présentations Spéciales.

Comme annoncé plus tôt cet été, Souterrain et My Salinger Year, deux films évènements des Québécois Sophie Dupuis et Philippe Falardeau ouvriront et clôtureront respectivement le FNC cette année.

Le FNC proposera aussi aux spectateurs des primeurs étrangères en salle. Ceux-ci pourront notamment voir Another Round de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen (label Festival de Cannes 2020), Mandibules de Quentin Dupieux, Lux Aeterna de Gaspar Noé et Last and first men du regretté compositeur Jóhann Jóhannson, passé pour la première fois à la réalisation.

Mad Max en ciné-parc

Enfin, et pour la fois de son histoire, le FNC présentera quatre soirées de films cultes en format ciné-parc. The Shinning de Stanley Kubrick, Total Recall de Paul Verhoeven et Pink Floyd: The Wall, en hommage à son réalisateur Alan Parker décédé récemment, seront projetés dans le stationnement P11 de l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Le point d’orgue de ce ciné-parc sera la Nuit Mad Max qui aura lieu le samedi 10 octobre de 20h à 4h du matin. Les quatre films de la saga de George Miller seront ainsi diffusés à la suite!

Les billets du FNC en salle sont d’ores et déjà en vente. Il faudra cependant attendre le 29 septembre pour avoir accès à la programmation virtuelle de ce FNC hybride.