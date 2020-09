Réalité virtuelle: «The Hangman at Home – VR» récompensée à la Mostra

Le Grand Prix de Jury pour la meilleure oeuvre immersive VR de la 77e Mostra de Venise a été décerné à la coproduction de l’Office national du film The Hangman at Home – VR. Il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle réalisée par les cinéastes d’animation Michelle et Uri Kranot.

Le bourreau chez lui – RV, en version française, a été inspirée par le poème de Carl Sandburg The Hangman at Home datant de 1922. Avec la voix d’Anne Dorval, l’oeuvre explore les possibles réponses à cette question: à quoi pense le bourreau lorsqu’il rentre chez lui?

Grâce à cinq histoires interactives qui se recoupent, l’expérience interroge les conceptions morales de spectateurs, faisant passer ceux-ci de témoin à complice.

Michelle et Uri Kranot sont des artistes originaires d’Israël expatriés en Europe qui travaillent à partir du cinéma d’animation et des nouvelles technologies.

Nothing Happens et Songbird, leurs précédentes installations de réalité virtuelle ont plusieurs fois été récompensées à l’international.

Après avoir été présentée en première mondiale à la Mostra de Venise, The Hangman at Home – VR a par ailleurs été proposée aux visiteurs du Centre Phi début septembre aux côtés de la quarantaine d’oeuvres sélectionnées dans le volet volet Venice VR Expanded.