Sur vos écrans cette semaine… «Le regard de Charles», «Enola Holmes», «La mer entre nous»

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Le regard de Charles

(4)

Documentaire réalisé par Marc di Domenico

C’est quoi? Cet (auto)portrait du chanteur français d’origine arménienne est constitué d’archives audiovisuelles et de films de famille. Plus que l’artiste, c’est l’homme qui se dévoile au gré des images, avec ses rêves, ses doutes, ses joies et ses souffrances.

C’est comment? Écrit à la première personne, ce beau film de montage de Marc di Domenico retrace la carrière mais surtout la vie de Charles Aznavour, de ses débuts jusqu’aux années 1970. Habile, le montage est constitué de documents souvent inédits, ponctué de chansons pertinemment choisies. Assurée par Romain Duris, la narration est empreinte d’émotion.

En salles (sauf en zone rouge)

Enola Holmes

(4)

Comédie policière réalisée par Harry Bradbeer

Mettant en vedette Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

C’est quoi? Le jour de son seizième anniversaire, la soeur cadette de Sherlock Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu. Voulant éviter d’être envoyée dans un pensionnat, elle se rend à Londres incognito, dans l’espoir de découvrir la vérité.

C’est comment? Basé sur le premier tome d’une série de romans d’aventures de Nancy Springer, ce divertissement agréable inaugure une nouvelle franchise pour le géant Netflix. Bien que parfois appuyé, ce suspense prenant tire le meilleur avantage des rebondissements dynamiques, des effets visuels adroits et de la composition pétillante de Millie Bobby Brown.

Sur Netflix

La mer entre nous

(3)

Documentaire réalisé par Marlene Edoyan

C’est quoi? 25 ans après la fin de la guerre civile au Liban, la réalisatrice examine l’impact humain de ce conflit sur une travailleuse sociale musulmane et une agente de sécurité chrétienne, dans un pays qui tente de faire la paix avec son douloureux passé.

C’est comment? Ancré dans l’expérience humaine, LA MER ENTRE NOUS explore le legs de la guerre à travers le quotidien de deux survivantes. Une idée simple mais porteuse, enrichie d’apartés aussi captivants qu’inattendus. La réalisation, intimiste et chaleureuse, tire profit d’une caméra souple et empathique, discrètement à l’écoute des éclairants témoignages.

En vidéo sur demande

Mignonnes

(3)

Comédie dramatique réalisée par Maïmouna Doucouré

Mettant en vedette Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou

C’est quoi? Pour échapper aux us et coutumes de sa famille d’origine sénégalaise, une Parisienne de 11 ans tente d’intégrer un quatuor de filles de son âge, qui répète des numéros de danse provocants, en vue d’un concours local.

C’est comment? Ce film controversé offre une réflexion bienvenue sur la sexualisation précoce des préadolescentes. Bien que parfois démonstratif, le scénario traite ce sujet (et bien d’autres) avec audace et intelligence. Mis en scène avec dynamisme et sensibilité, l’ensemble est porté par quatre jeunes actrices d’un naturel bluffant, toutes fort bien choisies et dirigées.

Sur Netflix

Silence

(3)

Drame historique réalisé par Martin Scorsese

Mettant en vedette Andrew Garfield, Adam Driver, Yosuke Kubosuka

C’est quoi? Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites convainquent leur supérieur de les laisser partir à la recherche de leur mentor au Japon, refusant de croire les divers rapports indiquant que ce dernier aurait renié sa foi chrétienne après avoir échoué dans sa mission d’évangélisation.

C’est comment? Après THE LAST TEMPTATION OF CHRIST et KUNDUN, cette adaptation forte et troublante du roman de Shusaku Endo marque un point d’orgue dans le volet spirituel de l’oeuvre de Scorsese. Passée une première partie un peu laborieuse, le film fascine par l’intelligence de ses questionnements religieux et moraux, et étonne par l’inhabituelle retenue de sa mise en scène.

Samedi à 20h sur ARTV