Le prix Polaris remis à la Montréalaise Backxwash

Backxwash a remporté le prix Polaris pour son album God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It. L’annonce a été faite mardi en soirée par CBC Music.

«Soyez aussi honnête que vous le souhaitez et créez l’art que vous voulez» a déclaré Backxwash à la suite de sa victoire. L’artiste espère que ce prix fera «reconnaître au hip hip montréalais son existence», a-t-elle précisé dans une publication sur Instagram.

Dans God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It Backxwash dénonce sans ambages les oppressions avec un rap enragé et engagé. Le premier album de la rappeuse basée à Montréal est sorti au printemps dernier.

Avant le durcissement des mesures sanitaires début octobre, Backxwash avait livré deux prestations remarquées au FME puis à POP Montréal.

Backxwash devient ainsi la première femme transgenre à recevoir le prix Polaris. Celui-ci est décerné au meilleur album canadien de l’année sur la base du mérite artistique, «sans tenir compte du genre, de l’historique des ventes ou de l’affiliation à une maison de disques».

Onze professionnels des médias musicaux composent le jury du prix Polaris, dont le vainqueur se voit attribuer une bourse de 50 000 $.

Sur les réseaux sociaux, Backxwash a également pris le temps de saluer les autres nommés sur la courte liste du prix Polaris.

D’autres musiciens québécois avaient vu leur disque récompensé du prix du meilleur album canadien de l’année par le passé. Il s’agit notamment de Patrick Watson, Kaytranada et Godspeed You! Black Emperor.