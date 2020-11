Natasha Kanapé Fontaine et Patrick Watson pour la cause autochtone

Un spectacle-bénéfice pour les Premières Nations aura lieu en ligne le 14 novembre à 19h depuis la Sala Rossa. Poésie de La Résistance réunira les artistes Natasha Kanapé Fontaine et Patrick Watson pour un spectacle d’une heure.

Suoni Per Il Popolo

«Depuis le décès de Joyce , j’avais envie de faire une lecture de poésie en ligne, vraiment, mais comme je manquais d’énergie, je remettais et je remettais. Sauf que je rêvais tellement de faire quelque chose pour nous tous et d’offrir des poèmes pour la résistance, à toutes celles et tous ceux qui continuent de combattre et de s’impliquer jour après jour pour que nos droits fondamentaux soient protégés, mais aussi notre dignité, notre valeur et notre fierté», a ainsi déclaré Natasha Kanapé Fontaine , à l’initiative de l’évènement organisé en collaboration avec POP Montréal et