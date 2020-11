«Naît Aigre», la nouvelle chanson engagée d’Imposs et Webster

Alors que l’utilisation du mot en N fait rage depuis quelques semaines au Québec, les artistes Imposs et Webster prennent position dans leur dernier titre Naît Aigre. «T’as pas la peau noire, tu peux pas le dire!», disent-ils ainsi, sans détour.

«Un mot / 5 lettres, près de 800 ans de traite / Mais c’est au-delà du fouet / Qu’il faut situer le portrait», peut-on aussi entendre dans Naît Aigre, sortie ce lundi sur les plateformes d’écoute.

La chanson des rappeurs Imposs et Webster a été écrite il y a plus de cinq ans, mais restait inachevée depuis, «tout comme le combat des peuples afrodescendants et africains».

Finalement, les récents événements – comme le mouvement Black Lives Matter, le débat autour du racisme systémique et les polémiques dans plusieurs écoles – ont poussé les musiciens à la faire paraître le morceau.

Le duo livre dans Naît Aigre sa propre définition du terme controversé et définit son utilisation, avec tous les sous-entendus et la douleur qui lui est associée.

Imposs, d’origine haïtienne, et Webster, sénégalaise, ont donc choisi la musique «avant tout» pour exprimer leur point de vue sur un sujet qui fait encore et toujours les manchettes. «Cet extrait aurait […] dû prendre de l’âge et ne plus être d’actualité», regrettent-ils dans un communiqué.