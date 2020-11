Le Coup de cœur francophone 2020 bat son plein virtuellement

Le Coup de cœur francophone se poursuit ce vendredi avec plusieurs performances virtuelles, dont celle de Marie-Gold. Hier soir, Mélodie Spear, Florence K, Moran et Mateo ont pu donner le coup d’envoi de cette édition.

Jusqu’au 15 novembre, une vingtaine d’artistes offriront des concerts en ligne. Découvrez les cinq spectacles qu’on ne veut surtout pas manquer!

Marie-Gold

La rappeuse québécoise a sorti son album Règle d’Or au printemps dernier, lors du premier confinement. Plus de six mois après, celle qui se décrit comme une artiste «décomplexée, un peu baveuse, mais avec de l’intelligence dans les propos» a enfin l’occasion de le présenter à son public grâce au Coup de cœur francophone.

Le 6 novembre depuis L’Esco

Clay and Friends

Le groupe de Verdun propose une musique qui mélange volontiers plusieurs influences populaires, le hip hop et la bossa nova par exemple. Le quintette, désigné révélation Radio-Canada 2020-2021 dans catégorie chanson, va sans aucun doute réussir à électriser le salon des webspectateurs.

Le 7 novembre depuis le Lion d’Or

Flavie

Changement d’univers avec l’artiste folk, qui a sorti son troisième album Ce chapeau est trop grand pour moi en début d’année. Comme en témoigne l’extrait de son spectacle de lancement, le show promet une belle intensité.

Le 8 novembre depuis le Verre Bouteille

Larynx

Lui aussi profitera du Coup de cœur francophone, version en ligne, pour lancer son tout récent et premier album Ruche de mouches. Cette «thérapie psychédélique» propose de «douces balades et morceaux plus énergiques». On a hâte!

Le 12 novembre depuis L’Esco

Le Couleur

On termine notre tour d’horizon avec le spectacle attendu de Le Couleur, qui jouera certainement – on l’espère, en tout cas – les titres de son dernier Concorde. Entre «sonorités pop-disco-funk-rock» et «textes oniriques», tout ça s’annonce très bien!

Le 14 novembre depuis le Lion d’Or