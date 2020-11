«À tour de rôles»: cinq nouveaux épisodes cet hiver

TVA a annoncé mercredi l’ajout de cinq émissions à la première saison d’À tour de rôles. Marie-Eve Janvier y reçoit des duos de comédiens qui racontent leurs personnages marquants à l’écran.

Martin Matte et Julie Le Breton, Élise Guilbault et Luc Senay, Guy Jodoin et Sophie Prégent, Bianca Gervais et Anne Casabonne ainsi que Vincent Graton et Marie-Chantal Perron ont en effet été invités sur le plateau de l’animatrice. Ensemble, ils partageront leurs anecdotes de tournage et leurs souvenirs de tournage de ces séries auxquelles le public est attaché.

Ces nouveaux épisodes d’À tour de rôles seront diffusés à l’hiver 2021.

En attendant, le 16 novembre ce sont Patrice Robitaille et Gilbert Sicotte qui sont attendus. Puis, la semaine suivante, Maude Guérin et François Papineau discuteront avec Marie-Eve Janvier. Enfin, Julie Perreault et Isabel Richer seront présentes dans l’émission du 30 novembre.