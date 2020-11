MUTEK lauréat du 35e Grand prix du Conseil des arts de Montréal

Le Conseil des arts de Montréal a décerné son Grand prix à MUTEK, festival de musique électronique et de créativité numérique. La cérémonie animée par Rebecca Makonnen s’est déroulée virtuellement jeudi midi.

«J’aimerais dédier le prix au public et aux artistes de MUTEK» a déclaré Alain Mongeau, fondateur et directeur du festival. Visiblement ému, celui-ci a tenu à souligner «la qualité incroyable» des talents montréalais.

«Je remercie l’équipe de MUTEK ici, mais aussi celles de Mexico, Buenos Aires, Tokyo, San Francisco et Barcelone qui font rayonner nos artistes et la ville de Montréal. Je veux aussi féliciter les pouvoirs publics et les institutions d’avoir su maintenir et même bonifier le financement afin de faire face aux défis [de cette année] et [préserver] l’écosystème artistique», a-t-il poursuivi.

Plus précisément, le Conseil des arts de Montréal a attribué son 35e Grand prix à l’édition 2019 de MUTEK «devant un nombre record de participants […] et une programmation à couper le souffle». Il félicite aussi un festival «remarquable pour l’importante place accordée aux femmes», dans une édition qui se «démarquait par l’excellence artistique de ses performances et par sa richesse en mariages de styles et de disciplines».

La créativité de MUTEK

Le Conseil insiste sur «la volonté [de MUTEK] de provoquer des rencontres entre créateurs émergents et renommés.

Avec cette édition [2019], le festival a démontré la force de son expérience et de son savoir-faire. […] Après 20 ans d’existence et un parcours audacieux, il a grandement contribué à faire de Montréal le pôle d’innovation et de mixité créative que l’on connaît aujourd’hui.»

Gagnant du 35e Grand prix, le festival se voit donc offrir une bourse de 30 000$ par le Conseil des arts de Montréal. Le prix du jury a quant à lui été remis au Centre Segal des arts de la scène.

Enfin, «on est là au rendez-vous et on va continuer d’être là», promet Alain Mongeau.