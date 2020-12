Le classement des meilleures chansons pour séduire selon Tinder

Entre le port du masque et les confinements successifs, la rencontre amoureuse a rimé cette année avec responsabilité, et non avec spontanéité. Ce qui n’a pas empêché les célibataires inscrits sur Tinder de faire preuve d’inventivité pour chercher leur moitié à distance. Nombre d’entre eux se sont tournés vers la musique pour adoucir les mœurs, comme l’atteste un nouveau classement des morceaux les plus populaires sur l’application de rencontre.

Les célibataires les plus technophiles le savent bien : les profils sur les applications de rencontre sont souvent d’un ennui incommensurable. Si Tinder compte plus de 57 millions d’utilisateurs à travers le monde, il semblerait qu’ils aiment tous les voyages, les animaux et les soirées «Netflix & chill» en amoureux. On a connu plus original.

Face à cet océan de platitudes, certains tentent de se démarquer en mentionnant certains morceaux riches en sous-entendus dans leurs profils. Le plus populaire d’entre eux n’est autre que le sulfureux WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion, dans lequel les deux rappeuses américaines parlent sans détour du plaisir féminin. Il n’est donc pas étonnant que le tube cartonne sur Tinder depuis sa sortie en août dernier.

Parmi les autres chansons plébiscitées par les utilisateurs de Tinder se trouve Laugh Now Cry Later (feat. Lil Durk) de Drake, qui apparaîtra sur le prochain album studio du musicien canadien. Un morceau au titre prophétique («Ris maintenant et pleure plus tard»), qui peut faire office d’avertissement sur une application de rencontre… Si vous pensez qu’inclure Laugh Now Cry Later dans votre profil pourrait être de mauvais augure, essayez plutôt de mentionner ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) de DaBaby, ou encore Wishing Well de Juice WRLD. Deux morceaux plus consensuels, qui arrivent respectivement à la troisième et quatrième place du classement de Tinder.

Le regretté Juice WRLD semble être particulièrement apprécié des célibataires inscrits sur l’application de rencontre. Sa collaboration avec Halsey, Life’s a Mess, est en dixième position des chansons les plus mentionnées sur Tinder. Ce qui n’est pas une surprise en soi puisque les deux artistes y parlent d’amour et de trahison. Deux thèmes particulièrement appropriés sur Tinder. Le rappeur Pop Smoke, qui a été assassiné à Los Angeles en février dernier, est également très populaire auprès des utilisateurs de l’application américaine. La preuve en est avec For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) et Mood Swings (feat. Lil Tjay), qui trônent à la huitième et neuvième place du classement de Tinder.

Les chansons les plus mentionnées sur Tinder en 2020 :

WAP (feat. Megan Thee Stallion) de Cardi B Laugh Now Cry Later (feat. Lil Durk) de Drake ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) de DaBaby Wishing Well de Juice Wrld WHATS POPPIN de Jack Harlow Toosie Slide de Drake Savage Remix (feat. Beyoncé) de Megan Thee Stallion For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) de Pop Smoke Mood Swings (feat. Lil Tjay) de Pop Smoke Life’s A Mess (feat. Halsey) de Juice Wrld