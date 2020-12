Les vidéos les plus populaires sur YouTube aux États-Unis en 2020

Quelles vidéos ont le plus intéressé les Américains sur YouTube en 2020? La plateforme de vidéo vient de dévoiler le top 10 des vidéos les plus populaires aux Etats-Unis ce mardi. Parodies, critiques, bonnes nouvelles… Autant de sujets qui ont permis aux internautes de surmonter une année difficile.

L’heure est au bilan. Alors que l’on arrive enfin au bout de cette année 2020 si particulière, YouTube vient de dévoiler ce mardi 1er décembre le classement de ses vidéos les plus populaires cette année aux Etats-Unis. Un classement largement influencé par l’actualité de l’année écoulée, entre les manifestations contre les violences policières, l’élection présidentielle américaine et la pandémie de Covid-19.

L’humoriste Dave Chappelle arrive en tête avec son spectacle spécial 8:46, tourné en juin 2020 dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire. Ce spectacle de stand-up fait référence à la mort de George Floyd, tué par le policier Derek Chauvin qui avait appuyé son genou sur le cou de cet Afro-Américain pendant 8 minutes et 46 secondes. Une triste actualité qui avait lancé alors le mouvement Black Lives Matter avec des manifestations partout dans le monde pour dénoncer les violences policières contre la population noire. La course à la présidence des États-Unis fait également partie de ce top. La parodie du débat entre les faux Donald Trump et Joe Biden, incarnés respectivement par Alec Baldwin et Jim Carrey, dans l’émission satirique Saturday Night Live arrive troisième.

Dans une actualité anxiogène, les internautes se sont réfugiés dans des contenus plus légers et humoristiques. C’est pourquoi la vidéo de Mark Rober construisant un mangeoire pour les oiseaux et résistant aux écureuils arrive en deuxième position. La pastille humoristique sur la vie en confinement de la chaîne YouTube Dude Perfect obtient quant à elle la neuvième place tandis que l’humoriste Ricky Gervais a séduit le public avec son incroyable monologue lors des Golden Globes en janvier dernier. Les bonnes nouvelles ont aussi été source de viralité avec l’émission de l’acteur John Krasinski, dernier du classement, qui a étonné avec « Some Good News » en proposant des sujets positifs en cette période sombre.

Top 10 des vidéos les plus populaires sur YouTube en 2020 (Etats-Unis)

1. Netflix Is A Joke – 8:46, Dave Chappelle

2. Mark Rober – Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder

3. SNL – First Debate Cold Open

4. JeffreeStar – We Broke Up

5. MrBeast – I Bought The World’s Largest Firework

6. NikkieTutorials, I’m Coming Out.

7. Dream, Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE

8. NBC – Ricky Gervais’ Monologue – 2020 Golden Globes

9. Dude Perfect – Quarantine Stereotypes

10. SomeGoodNews – Some Good News with John Krasinski – Ep 1