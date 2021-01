Les femmes ont réalisé un nombre record de films en 2020

Il y a du progrès, même si les réalisatrices restent encore rares à Hollywood. En 2020, le nombre de films réalisés par des femmes a sensiblement augmenté. A tel point qu’il a atteint 16%, selon une nouvelle étude de l’université d’État de San Diego.

Le nombre de réalisatrices aux commandes de blockbusters hollywoodiens ne cesse d’augmenter ces dernières années, même s’il reste minime. Seuls 12% des 100 premiers films du box-office américain ont été réalisés par des femmes en 2019 et juste 4% en 2018.

Cette augmentation est due à des productions à gros budget telles que Wonder Woman 1984, Birds of Prey et le très salué Nomadland, dont la réalisation a été confiée à des femmes. The Eternals de Chloe Zao et Black Widow de Cate Shortland n’ont pas été inclus dans l’étude The Celluloid Ceiling, étant donné que leur sortie dans les salles a été reportée à cause de la pandémie.

Hollywood fait également des progrès pour diversifier ses rangs, au-delà du simple fauteuil de réalisateur. Les femmes représentent 21% des tous les réalisateurs, scénaristes, producteurs, producteurs exécutifs, monteurs et directeurs de la photographie travaillant sur les 100 films ayant rencontré le plus de succès au box-office américain en 2020, contre 20% l’année précédente. Dans le détail, elles constituent 28% des postes de producteurs, mais seulement 12% des scénaristes. L’étude note également que les films dirigés par des réalisatrices ont tendance à compter plus de femmes dans ses rangs que ceux dirigés par des hommes, notamment en tant que scénaristes, monteuses et compositrices.

La bonne nouvelle, c’est que le nombre de femmes qui réalisent a augmenté pour la deuxième année consécutive. Cela vient mettre un terme à un récent schéma historique selon lequel les chiffres avaient tendance à augmenter une année et à diminuer l’année suivante. La mauvaise nouvelle, c’est que 80% des grands films n’ont toujours pas de femme à la barre », a déclaré Martha M. Lauzen, l’autrice de l’étude, à Variety.