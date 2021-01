«Better Call Saul», «Lucifer», «Dear White People»… Ces séries qui s’arrêteront en 2021

Avec la pandémie de Covid-19, bons nombres de séries ont dû suspendre leur production tandis que d’autres ont d’ores et déjà prévus leur dernier tour de piste. Lucifer, Goliath ou Shameless, voici ces séries qui s’arrêteront définitivement cette année.

Sur Amazon Prime Video

– Bosch

L’une des plus longues séries d’Amazon Prime Video s’arrêtera après sept saisons sur la plateforme. L’adaptation des romans de Michael Connelly sur le détective Harry Bosch de la police de Los Angeles devrait tirer sa révérence au printemps 2021, selon les médias américains.

– The Expanse

La série de science-fiction se finira à la suite de sa sixième saison. Reprise par Amazon Prime Video après son annulation par Syfy au bout de sa troisième saison, la série adaptée des romans de James S. A. Corey fera son ultime retour mais sans l’acteur Cas Anvar, l’interprète du personnage d’Alex Kamal, accusé d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel.

– Goliath

Billy Bob Thornton reviendra une dernière fois dans la peau de Billy McBride avec une quatrième et ultime saison. La série a dû repousser la diffusion de sa dernière saison prévue à l’origine pour 2020 à cause de la crise sanitaire qui avait obligé l’arrêt de la production.

Sur Netflix

– Atypical

La série qui raconte la vie de Sam Gardner, un jeune homme atteint d’autisme, se terminera avec sa quatrième saison après un retard dû à la pandémie de Covid-19. La dernière saison devrait être diffusée au début de l’année 2021.

– Dead to Me

Les fans de la comédie dramatique avec Christina Applegate et Linda Cardellini devront faire leur deuil après la troisième et dernière saison. Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment.

– Dear White People

Repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, la série qui aurait dû diffuser sa quatrième et dernière saison en 2020 fera finalement son dernier tour de piste en 2021.

– F is for Family

La comédie d’animation co-écrite par le scénariste des Simpson, Michael Price et l’humoriste Bill Burr, se terminera avec une cinquième et dernière saison dont la date de diffusion n’a pas encore été précisée.

– Feel Good

Une deuxième et dernière saison pour la comédie dramatique britannique acclamée par la critique qui sera diffusée dans le courant de l’année 2021.

– Grace et Frankie

Jane Fonda et Lily Tomlin feront leurs adieux après une septième et ultime saison. Prévue pour fin 2021, la série deviendra la plus longue jamais diffusée sur Netflix avec 94 épisodes en totalité, surpassant ainsi Orange is the new black et ses 91 épisodes. La série a également souffert d’un retard à cause de la crise sanitaire.

– La Casa de Papel

La série espagnole devenue un véritable phénomène mondial diffusera sa cinquième et dernière saison dans le courant de l’année 2021, même si aucune date précise n’a été confirmée.

– La Méthode Kominsky

L’aventure prend fin pour la série avec Michael Douglas et Alan Arkin. Si ce dernier ne reviendra pas pour la troisième et ultime saison, la série devrait aborder son absence dans ses derniers épisodes. Pour le moment, aucune date n’a été indiquée.

– Lucifer

La série endiablée a encore huit épisodes à diffuser de sa cinquième saison, attendus pour 2021. Déjà renouvelée pour une sixième et ultime saison, la série pourrait diffuser ses dix derniers épisodes en 2021 mais rien n’a été encore totalement confirmé.

– Ozark

Acclamée aux Emmy Awards, la série avec Jason Bateman et Julia Garner diffusera la première partie de sa quatrième et dernière saison en 2021 tandis que la seconde partie pourrait être disponible en 2022. Chaque partie sera composée de sept épisodes chacune.

– Perdus dans l’espace

La série futuriste se terminera avec une troisième et dernière saison dont la date de diffusion n’a pas été annoncée.

Sur AMC

– Better Call Saul

Après six saisons, le préquel de la série culte Breaking Bad se terminera avec 13 derniers épisodes. Pour le moment aucune date précise n’a été dévoilée pour la dernière saison de la série qui raconte la transformation de Jimmy McGill, joué par Bob Odenkirk, en avocat véreux du nom de Saul Goodman.

Sur The CW

– Black Lightning

La série sur les superhéros de DC Comics arrive à son terme avec une quatrième et dernière saison. The CW qui diffuse la série aux États-Unis a annoncé le lancement de la dernière saison pour le lundi 8 février prochain.

– Supergirl

Melissa Benoist remettra ses collants de super-héroïne pour une sixième et dernière saison. 20 épisodes composeront l’ultime saison dont la date de diffusion n’a pas été communiquée.

Sur HBO/BBC

– His Dark Materials : A la croisée des mondes

Adaptée de la trilogie fantastique de Philip Pullman, la série comptera également trois saisons en totalité. Les huit derniers épisodes, dont le tournage commencera en 2021, devraient être diffusés en fin d’année.

Sur NBC

– Superstore

Peu connue en France, la série avec America Ferrera (Ugly Betty) fermera ses rideaux au bout de sa sixième future saison et 113 épisodes. L’actrice principale avait annoncé son départ de la comédie. Les onze derniers épisodes seront diffusés à partir du 14 janvier prochain aux États-Unis.

Sur Showtime

– Shameless

Si la série a lancé sa onzième et dernière saison le 6 décembre 2020, le dernier épisode de la série est programmé pour le printemps 2021.