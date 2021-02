Une semaine de relâche sous le signe de la culture

Malgré la pandémie, l’offre d’activités culturelles proposée aux jeunes dans le cadre de la semaine de relâche est vaste. Tour d’horizon.

Des films

En plus de diffuser le très attendu film d’animation québécois Félix et le trésor de Morgäa de Nicola Lemay, le Cinéma Beaubien a prévu une programmation familiale pour la relâche. Y seront présentés une dizaine de films, dont Agathe, ma voisine détective et Calamity en primeur.

En ligne, la 24e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal présentera une centaine de films provenant de plus de 40 pays. Parmi eux, les productions québécoises La recrue, La voix du coquillage doré et le documentaire Champions. Des programmes de courts métrages seront également offerts gratuitement. La comédienne et animatrice Jessica Barker présidera le jury.

Des spectacles

Plusieurs captations de spectacles seront proposées en ligne la semaine prochaine. L’Orchestre Métropolitain s’est associé au vulgarisateur scientifique Martin Carli pour le concert/jeu télévisé Ça grouille à l’orchestre : Génial! Le Théâtre Outremont présentera de son côté Ma quincaillerie musicale de la multi-instrumentiste Ariane DesLions et la chorégraphie À travers mes yeux.

Quelques performances musicales seront également diffusées en direct. Arthur L’aventurier donnera deux spectacles interactifs qui feront voyager les enfants dans les Rocheuses canadiennes et en Australie, Ari Cui Cui présenta son nouvel album Les chansons fabricolées de la télé lors d’un lancement virtuel et Les Petites Tounes offriront un spectacle inspiré de l’univers spatial.

Des événements

Pandémie oblige, le Festival de Casteliers sera entièrement virtuel. Au menu de cet événement qui célèbre l’art de la marionnette : le parcours-exposition Marionnettes en vitrine!, des résidences de création, des rencontres d’artistes, des films en stop motion et le documentaire Les marionnettes naissent aussi. Le volet jeunesse du festival littéraire Métropolis Bleu promet quant à lui de la détente et des fous rires pour la relâche avec sa sélection virtuelle de contes, balados, quizz et rencontres d’auteurs.

Au petit écran, nul autre que Laurent Duvernay-Tardif animera Sans relâche à Télé-Québec, une émission spéciale axée sur le sport et les arts. Le célèbre sportif sera épaulé par ses coéquipiers Anaïs Favron et Patrice Bélanger.