Charles Lafortune et Guy Jodoin animeront le gala Artis

Le duo Charles Lafortune et Guy Jodoin a été choisi pour présenter le 36e gala Artis. La cérémonie aura lieu le dimanche 9 mai dès 19h30.

Ces deux habitués de la télévision «déjà complices, talentueux et d’expérience qui mettront tout en oeuvre pour offrir une soirée magique, remplie d’émotions, d’humour et de surprises», promet TVA.

«C’est une fierté pour TVA de perpétuer, spécialement cette année, cette grande fête de la télévision avec un duo d’animateurs à l’enthousiasme communicatif et dont la grande complicité saura une fois de plus transformer la soirée en une belle célébration », précise Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, dans un communiqué.

Denis Dubois, vice-président Contenus originaux à Québecor Contenu souligne quant à lui une «industrie et [des] artistes de la télévision [qui] méritent d’être célébrés» par les téléspectateurs dans ce contexte de pandémie. «Nos deux comparses, Charles et Guy, sont d’ailleurs déjà à l’oeuvre pour leur offrir une soirée divertissante et émotive», ajoute-t-il.

Rappelons que Charles Lafortune et Guy Jodoin ont respectivement remporté 14 et 10 prix Artis par le passé.

On ne sait pas encore où se déroulera le gala cette année, mais le traditionnel Tapis rouge a d’ores et déjà été annulé, normes sanitaires obligent.

Les personnalités nommées pour les différents prix Artis seront annoncées ultérieurement. Comme d’habitude, le public pourra ainsi voter pour décerner les trophées.