Avec Dua Lipa, Céleste et Arlo Parks, les femmes survolent les nominations des Brit Awards

Désignées dans trois catégories, la chanteuse londonienne Dua Lipa, la voix soul Céleste et la compositrice-poétesse Arlo Parks se sont classées mercredi parmi les artistes les plus nommées aux Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop qui mettent cette année les femmes à l’honneur.

Pour la toute première fois, les nominations pour le titre d’album de l’année -plus prestigieuse des récompenses- sont dominées cette année par des femmes, le rappeur J Hus y constituant le seul artiste masculin.

Parmi les cinq désignés dans cette catégorie, on retrouve Dua Lipa pour son album Future Nostalgia, la Britannique de 25 ans étant aussi nommée dans celle de la meilleure chanteuse et du meilleur single, pour Physical.

La chanteuse avait déjà récolté respectivement cinq et quatre nominations lors des éditions 2018 et 2019 de la cérémonie. Cette année, elle partage la première marche du podium notamment avec la chanteuse de soul Céleste et l’autrice-compositrice et poétesse Arlo Parks.

Du haut de ses vingt jeunes années, cette Londonienne aux racines françaises, nigérianes et tchadiennes, a constitué la révélation de 2021: son premier album, Collapsed in Sunbeams, sorti en janvier, lui vaut d’être nommée dans la catégorie «meilleur album», «meilleure artiste féminine» et «meilleur espoir».

La chanteuse soul Celeste, 26 ans, grande gagnante de l’émission Sound Of 2020 de la BBC, est retenue dans les trois mêmes catégories. En face d’elles, le duo de rappeurs Young T & Bugsey et le DJ Joel Corry ont également obtenu trois nominations.

C’est donc une sélection aux antipodes de celle de l’année précédente, décriée pour ses accents très masculins, aucune femme ne figurant à l’époque dans les catégories mixtes de meilleur album ou meilleur groupe.

Du côté des récompenses réservées aux artistes étrangers, on retrouve des chanteuses comme Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cirus, Taylor Swift ou encore le très célèbre groupe de K-Pop BTS.

Pour cette 41e édition, les Brit Awards, qui ont traditionnellement lieu en février, se dérouleront cette année le 11 mai après avoir été repoussés en raison de la pandémie de coronavirus, comme de nombreuses autres cérémonies de récompenses artistiques.

On ne sait pas encore quelle forme prendra exactement la soirée, qui se déroule habituellement à l’O2 Arena de Londres, alors que les salles de concert ne seront autorisées à rouvrir que le 17 mai, selon les plan du gouvernement.